Anitec-Assinform, l’associazione delle imprese del digitale e dell’elettronica di consumo operanti in Italia aderente a Confindustria, esprime grande soddisfazione per l’apertura annunciata dal Governo sull’introduzione di un credito d’imposta per gli investimenti in software as-a-service, alternativo all’iperammortamento. Un segnale importante, che va nella direzione delle richieste avanzate dall’Associazione con il supporto di Confindustria per rendere gli strumenti di incentivazione più aderenti alle modalità con cui le imprese investono nelle tecnologie digitali.

“Accogliamo con grande soddisfazione questa apertura, che rappresenta un primo segnale positivo rispetto alle richieste avanzate dalla nostra Associazione”, dice Massimo Dal Checco, presidente di Anitec-Assinform. “Abbiamo sostenuto con convinzione la necessità di superare un’impostazione degli incentivi legata prevalentemente all’acquisto dei beni, per riconoscere anche gli investimenti in tecnologie digitali acquisite attraverso modalità diverse. Il segnale del Governo è positivo e conferma l’importanza delle richieste che abbiamo avanzato. Ora è fondamentale che questa apertura si traduca in una disposizione concreta ed efficace nel testo definitivo della manovra”.

Anitec-Assinform seguirà con attenzione l’evoluzione della manovra e la definizione della misura, con l’auspicio che il nuovo strumento possa sostenere concretamente gli investimenti delle imprese nelle tecnologie digitali, attraverso disposizioni semplici ed efficaci.

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