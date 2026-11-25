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Verso nuovo vertice di maggioranza sulla manovra. La Meloni vede gli enti locali

Oggi pomeriggio, a ridosso del Cdm, i leader del centrodestra potrebbero tornare a incontrarsi per affrontare i nodi ancora aperti sulla legge di bilancio: dai possibili ritocchi agli emendamenti sul condono edilizio alla durata con cui spalmare i crediti residui del Superbonus fino all’entità dei fondi per la sanità e la rivalutazione delle pensioni. Intanto la Ue ribadisce che l’Italia è sulla strada per uscire dalla procedura per deficit eccessivo già nel 2026, con la possibilità che Bruxelles ne sancisca formalmente la chiusura nella primavera del 2027. Ieri la premier Giorgia Meloni e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti hanno incontrato a Palazzo Chigi i rappresentanti di Comuni e Province formulando delle aperture su alcune richieste avanzate, in particolar modo sui trasporti locali, l’assistenza ai disabili nelle scuole e sul contributo per il fondo affitti, un confronto, sottolinea Palazzo Chigi, “proficuo e costruttivo”, che proseguirà “nel segno della leale collaborazione e del rispetto delle reciproche competenze”.

Il Governo ha ricordato agli Enti locali “l’impegno, gli stanziamenti e gli interventi già garantiti in questi anni” e ha espresso “la disponibilità a verificare, anche nel corso dell’esame parlamentare del disegno di legge di bilancio, possibili spazi di manovra per assicurare ulteriori risposte concrete ai cittadini e ai territori”. Il presidente Anci Gaetano Manfredi sottolinea: “Ci siamo confrontati nel merito delle questioni che sono a cuore delle comunità che rappresentiamo; in un momento di reale difficoltà, abbiamo discusso di quali potevano essere gli interventi del governo per sostenere le nostre politiche urbane e abbiamo trovato riscontro alle nostre richieste e una disponibilità della presidente Meloni ad approfondire le cose che abbiamo condiviso”. Sul condono, il sindaco specifica: “Non possiamo far ricadere sui Comuni problemi che sono decennali e che, fino a oggi, non hanno trovato una risposta”.

Proprio in tema di condono edilizio si lavora ad un possibile emendamento di maggioranza, che tenga assieme le istanze di tutti i partiti. “Ci sarà di certo un emendamento di maggioranza”, spiega il vicepremier Matteo Salvini. Questa mattina il sottosegretario Alfredo Mantovano incontrerà a Palazzo Chigi i relatori per fare un punto sulle possibili modifiche da apportare al testo e sui tempi tecnici della manovra, che potrebbe vedere il via libera in prima lettura alla Camera a ridosso del 24 dicembre. Nel frattempo, da Strasburgo la Commissione promuove il Documento programmatico di bilancio italiano per il 2027, giudicandolo conforme alle raccomandazioni del Consiglio.

“Attualmente si prevede che l’Italia correggerà il suo disavanzo eccessivo nel 2026. È una buona notizia”, afferma il commissario Ue all’Economia Valdis Dombrovskis, secondo cui il percorso di rientro dei conti pubblici rappresenta anche un importante segnale di fiducia per gli investitori. “È indubbiamente un fatto positivo, anche come segnale rivolto ai mercati e agli investitori: indica che l’Italia sta seguendo la giusta traiettoria sul piano fiscale”. Ma avverte che eventuali deviazioni “sostanziali” della manovra di bilancio, come uno scostamento, potrebbero portare invece a una rivalutazione del giudizio della Commissione.

Descalzi, forse difficoltà sul gas in inverno. Pichetto, non con questo clima

Le forniture di gas per l’inverno in Italia potrebbero non bastare. “Ci aspettiamo difficoltà, dipende molto dal clima ovviamente, nessuno di noi può saperlo” avverte l’Ad di Eni Claudio Descalzi, precisando tuttavia che “se c’è un inverno mite, questo impatto sarà inferiore”. A confermarlo è il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin: “Se rimane il clima attuale credo non ci saranno problemi”. È proprio il clima, oggi, una delle variabili che condizionano la situazione energetica in Italia e non solo, ed è stato uno degli argomenti al centro degli Stati generali dell’energia 2026 organizzati da FI alla Camera a cui ha partecipato un parterre completo a 360 gradi, dalla politica alle imprese agli enti di settore. Il cambiamento climatico è “un fattore chiave” anche per l’Ad di Enel Flavio Cattaneo.

“Le debolezze del sistema elettrico italiano sono legate alla dipendenza del Paese dal gas, anche amplificata dalle contingenze geopolitiche e dal fattore chiave del cambiamento climatico: si guardi agli ultimi mesi in Europa, dove oltre al problema del gas c’è stato quello della scarsità dell’acqua” senza la quale “manca l’idroelettrico ma anche il nucleare in Francia, che esporta elettricità verso l’Italia, perché arrivano le difficoltà sui sistemi di raffreddamento delle centrali nucleari. Dobbiamo perciò investire con urgenza nella generazione elettrica, soprattutto incrementando le rinnovabili e accelerando le autorizzazioni, ma anche pensando a nuovi rigassificatori galleggianti. Bisogna saper rispondere in maniera veloce, i tempi sono stretti”. Per Descalzi, invece, nel settore energetico oggi “il problema sono le poche raffinerie”, ed “è tardi” al contrario di quello che pensa Bruxelles per investire nelle raffinerie tradizionali in Europa anche perché “il recupero dell’investimento non si sa come si può fare”.

Dall’Ad del Gse Vinicio Vigilante è arrivata la sollecitazione per “lo sviluppo delle energie rinnovabili e della transizione energetica, con un costante accompagnamento e una semplificazione a vantaggio di territori, imprese, cittadini, enti locali anche per contenere i costi delle bollette”. Il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha ringraziato “il mondo energetico per i sacrifici che ha fatto” e in particolare “per aver deciso di mettere il tetto ai carburanti”. Tajani l’ha difeso dicendo di rabbrividire quando sente “gli attacchi, quando si chiede un contributo con l’insulto. Non possiamo tassare due volte i profitti di un’azienda. La cultura sovietica non mi appartiene”. Un Paese che importa gran parte dell’energia che consuma “paga due volte: nel prezzo e nell’incertezza” ha sottolineato il Presidente dell’Arera Nicola Dell’Acqua.

Il campo largo accelera sulla patrimoniale, rimangono le distanze sull’Ucraina

Un pezzo alla volta, il programma del centrosinistra prende forma. Sulla patrimoniale sono stati fatti “grandi passi avanti” e non servirà un vertice fra i leader che sembra invece inevitabile sulla questione Ucraina. Sulla patrimoniale, il M5S, da sempre scettico, ha assunto un atteggiamento “costruttivo”, anche perché la formula su cui le varie forze sono al lavoro comprende la tassazione delle rendite, chiesta a gran voce dal M5S, escludendo dal computo gli asset produttivi, come capannoni e laboratori. Il confronto ora riguarda soprattutto Avs, la forza che ha proposto la misura, e il Pd. Avs chiede un’imposta progressiva per patrimoni oltre i 5,4 milioni, mentre il Pd punta su una tassa del 2% su quelli oltre i 100 milioni. Da entrambe le parti c’è la disponibilità a trovare un accordo sulla soglia, anche se Avs non intende salire troppo. Il nocciolo è anche la rendita, visto che si tratta di un provvedimento di redistribuzione delle ricchezze e per finanziare settori come sanità, scuola o trasporti. Il tavolo fra i delegati è stato aggiornato a questa domattina e a giovedì pomeriggio. Resta la contrarietà dei centristi, ribadita anche dal leader di Più Uno Ernesto Maria Ruffini.

Sulla cittadinanza, è stato il segretario di Più Europa Riccardo Magi a fare il quadro in un incontro al Tavolo Asilo e Immigrazione con associazioni e vari esponenti di centrosinistra: “Serve una riforma profonda che tenga insieme diversi istituti. Su questo c’è convergenza”. Il mix sarebbe fra lo ius soli voluto dal Pd (“chi nasce e cresce in Italia è italiano”, ha ricordato Elly Schlein), lo ius scholae chiesto dal M5S (che prevede un percorso di studi) e “il dimezzamento” dei tempi per “la naturalizzazione” proposto da Più Europa. Malgrado l’ottimismo mattutino di Schlein e Giuseppe Conte, il tavolo sull’Ucraina non è stato ancora risolutivo; le distanze sono state ribadite a un incontro a Roma per la presentazione del libro “Se l’Europa va in guerra”. “L’azione militare dell’Ucraina in acque libiche rappresenta oggettivamente un’escalation militare” ha detto Conte “e credo che un’escalation sia sempre di per sé pericolosa”. Angelo Bonelli ha ribadito la richiesta di uno stop al “riarmo incondizionato”; Nicola Fratoianni: “La strategia che finora è stata messa in campo è quella dell’investimento nelle armi. Bisogna cambiare strada”; Peppe Provenzano, ha chiarito: “Il sostegno all’Ucraina e il riarmo europeo non sono la stessa cosa”.

Alla Camera

L’ Assemblea della Camera tornerà a riunirsi alle 12.30 per la discussione delle mozioni sulla giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Come di consueto alle svolgerà le interrogazioni a risposta immediata (question time). Dalle 16.15 riprenderà l’esame del decreto-legge scuola, provvedimento su cui ieri il governo ha posto la questione di fiducia.

Per quanto riguarda le Commissioni , la Giustizia inizierà l’esame del ddl sulla riforma della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e del DL sulla sicurezza pubblica. Dibatterà sulla pdl sequestro di dispositivi, sistemi informatici o telematici o memorie digitali. La Affari Esteri ascolterà i rappresentanti dell’Istituto Affari Internazionali (IAI) sugli equilibri geopolitici in Medio Oriente. La Finanze esaminerà lo schema di Dlgs sull’attuazione della delega fiscale. La Ambiente esaminerà e svolgerà audizioni sul DL sui Campi Flegrei e la protezione civile. La Trasporti svolgerà audizioni sullo schema di Dlgs sul nuovo codice della strada.

La Lavoro svolgerà audizioni sulle proposte di risoluzione sull’estensione della rendita contributiva anche agli iscritti alla Fondazione Enasarco anteriormente al 1° gennaio 2012, ascoltando rappresentanti della COVIP. La Affari Sociali svolgerà audizioni sui ddl sull’istituzione del servizio civile per persone anziane attive e sulla petizione sui provvedimenti legislativi e le risorse dedicate alla riforma della medicina generale. La Politiche dell’Ue svolgerà audizioni sulla proposta di regolamento Ue sulle concessioni e sugli appalti pubblici.

Al Senato

Dopo che ieri ha approvato definitivamente il decreto-legge sulla giustizia e gli impianti strategici, nella giornata di oggi l’ Assemblea del Senato tornerà a riunirsi alle 10.00 per l’esame del DL per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l’economia circolare e le bonifiche. Si confronterà sul DL per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e sul DL sul sostegno ai lavoratori dell’ex ILVA.

Per quanto riguarda le Commissioni , la Affari Costituzionali discuterà sul ddl costituzionale su Roma Capitale e sul ddl sull’istituzione dello scudo democratico. Si confronterà sul ddl sulla sicurezza, sul ddl sull’inno Nazionale in Costituzione, e sulle proposte di nomina del Presidente e dei componenti dell’Autorità nazionale anticorruzione. Terrà delle audizioni e dibatterà sullo schema di DM sul riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell’interno per l’anno 2026. Con la Giustizia esaminerà lo schema di Dlgs sul riordino delle funzioni della Corte dei conti.

La Giustizia esaminerà i ddl sulla disciplina del condominio negli edifici. Si confronterà sul ddl sul patrocinio a spese dello Stato in favore delle persone offese da reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, sul ddl per il rilascio degli immobili e sul ddl sull’allontanamento del minore. Infine, discuterà sul ddl sulla legittima difesa. La Affari Esteri e Difesa esaminerà il ddl sul rafforzamento della capacità di difesa nazionale. La Politiche dell’Ue esaminerà il ddl delegazione europea 2026 e la relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Ue per l’anno 2026 e la relazione consuntiva per il 2025. Infine, dibatterà sull’affare assegnato relativo agli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell’Ue.

La Finanze discuterà sul ddl sulla tutela dei consumatori e sui ddl sul conto corrente. La Cultura esaminerà lo schema di DM sulla rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, con riferimento alla regione Lazio, per gli anni 2022-2024, e alle regioni Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte, Liguria e Lombardia, per interventi concernenti la Certosa di Pavia e il Palazzo Ducale di Mantova per gli anni 2025-2027. Discuterà sul ddl sulla scuola dell’infanzia a indirizzo musicale e sul ddl sulla settimana nazionale della scrittura a mano. Si confronterà sulla dichiarazione di monumento nazionale di teatri italiani, sul ddl sugli insediamenti benedettini medievali e sui ddl sui corsi di primo soccorso nelle scuole secondarie.

La Ambiente proseguirà l’esame del DL sull’autotrasporto e l’agricoltura e sul DL sulle infrastrutture ambientali. Si confronterà sulla proposta di nomina di Luigi Lirangi a Presidente dell’Ente parco del Pollino, sul ddl sulla destinazione di veicoli fuori uso alle istituzioni scolastiche e sul DL sul costo dell’energia elettrica su cui svolgerà anche audizioni. Riprenderà l’esame del ddl sulle isole minori, dei ddl sul Parco nazionale dell’Etna e del ddl sulle radiazioni ionizzanti. Infine, proseguirà l’indagine conoscitiva sul recupero delle batterie agli ioni di litio ascoltando Stellantis. La Industria con la Affari Sociali proseguirà la discussione sul DL sul sostegno ai lavoratori dell’ILVA. La Affari Sociali esaminerà il ddl sui caregiver.

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