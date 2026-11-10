Manovra, al via le audizioni. Corte dei Conti: il 70% sono entrate ‘temporanee’, cioè oneri futuri. Cosa succede in Parlamento

La Giornata Parlamentare è curata da Nomos, il Centro studi parlamentari, e traccia i temi principali del giorno. Ogni mattina per i lettori di Key4biz. Per leggere tutti gli articoli della rubrica clicca qui.

Al via le audizioni sulla manovra. Critica la Corte dei Conti

Il primo giorno di audizioni alla legge di bilancio alla Camera è un fuoco di fila che mette nel mirino l’impianto e le misure della manovra. Intanto è arrivato l’ultimo via libera per le misure sulla flessibilità, l’ok del Consiglio Ue Ecofin alla clausola nazionale di salvaguardia. La Corte dei Conti rileva, davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato, quelle che considera le debolezze della legge di bilancio e parte dai numeri: solo una parte delle entrate “presenta carattere strutturale”, quelle permanenti rappresentano circa il 30% del totale, a fronte di un 25% di entrate temporanee e di un 45% di “anticipi di gettito”.

Questo significa “oneri impliciti per le manovre successive”, qualora si decidesse di “continuare a finanziare una o più delle misure temporanee previste”, avverte la magistratura contabile. E visto che larga parte delle agevolazioni è concentrata “solo sul prossimo esercizio”, toccherà al nuovo Parlamento “decidere se rinnovarle o meno”. Entrando nel dettaglio delle misure, la matita rossa dei magistrati contabili si sofferma su molti aspetti: l’Irpef perde la propria natura progressiva confermando il carattere “categoriale; la rivalutazione “penalizzante” delle pensioni alimenta “l’incertezza” sul valore dell’assegno; il taglio “diretto e permanente” dell’organico della scuola, contando anche le riduzioni della manovra 2025, arriva a perdere 14.808 unità; il Superbonus spalmato in 10 rate comporterà una “contrazione immediata” della liquidità per le imprese; infine il rischio che sulla sanità venga limitata l’autonomia delle Regioni.

Sul Superbonus si concentrano anche le critiche dell’Ance, che parla di “misura fortemente iniqua” che toglie liquidità alle imprese e chiede una soluzione che salvaguardi almeno quelle che hanno fatto lo sconto in fattura ai clienti e non la cessione del credito. Ma a preoccupare i costruttori sono anche l’assenza in manovra di una risposta sul caro materiali e il taglio agli investimenti degli Enti locali. I commercialisti chiedono di estendere la flat tax ai professionisti aggregati, Unioncamere di escludere il sistema camerale dai limiti al turnover. Le 54 sigle della società civile riunite in Sbilanciamoci puntano il dito contro una manovra che distribuisce solo bonus.

E se le misure immobiliari vengono accolte come un “segnale importante” da Confedilizia, sul fronte energetico, avverte il think tank Ecco, si continuano a scaricare sulle bollette elettriche “cifre impressionanti”. Delusi anche gli studenti. A farsi sentire sono poi i maggiori finanziatori della manovra. L’Ania, come già ribadito nei giorni scorsi dal presidente Giovanni Liverani, mette in chiaro che l’intervento a carico delle assicurazioni non è condiviso e presenta profili di “discriminazione fiscale”: la disponibilità a dare un contributo c’è, ma al governo viene chiesto un “confronto urgente” per modificare le misure.

Si allunga intanto la lista delle misure passibili di modifica nel corso dell’esame in Parlamento. Oltre a pensioni, scuola, previdenza dedicata per le forze dell’ordine, si studia la modifica dell’exit tax per i super ricchi (l’idea è alzare la soglia) e del bonus mamme. Non si esclude che un faro si accenda anche sul tax credit per il cinema: la manovra stanzia 50 milioni solo per 2027, ma non modifica i tagli al settore previsti per gli anni successivi.

Il Governo vara un nuovo decreto bollette

Altro intervento del governo per far fronte ai costi dell’energia e cercare di smussare le impennate dei prezzi: il decreto bollette è stato approvato dal Cdm. Cuore del provvedimento è una riduzione temporanea del costo dell’energia elettrica. “Il caro energia è un problema strutturale, che richiede decisioni concrete e il coraggio di intervenire sui meccanismi che lo alimentano, anche quando toccano interessi forti” dice la premier Giorgia Meloni “è la strada che questo governo ha scelto”. Meloni è chiara nel ricordare che l’intervento è avvenuto su “uno dei nodi più difficili del caro energia, quello del meccanismo che fa salire il prezzo dell’elettricità a causa del costo del gas e pesa sui conti delle famiglie e delle imprese”. Tre mosse precise sono riflesse nel decreto. Prima: stabilisce un tetto al gas utilizzato per produrre elettricità. Quando il prezzo del gas supera i 58,9 euro al Megawattora, scatta il meccanismo previsto dal decreto per evitare che il rincaro si trasferisca integralmente sul prezzo dell’elettricità.

Seconda: far arrivare alle bollette i vantaggi dell’energia prodotta a costi più bassi. Terza: proteggere il risparmio destinato ai consumatori. La misura è stata definita nell’ambito del confronto con la Commissione Ue. L’obiettivo è contenere l’impatto del prezzo del gas sul costo dell’elettricità pensando a famiglie e imprese. Alla base dell’alleggerimento dei costi c’è un meccanismo di rimborso di una quota dei costi del gas naturale utilizzato per la produzione termoelettrica. A partire da gennaio le misure del decreto consentiranno una riduzione media di circa 15 euro al Megawattora (MWh). “Con il decreto approvato”, osserva il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, “completiamo il percorso del dl Bollette, con l’obiettivo di ridurre il costo dell’energia elettrica per famiglie e imprese”. Per il ministro si tratta di “un primo passo concreto a sostegno del nostro sistema Paese, dei consumatori e del tessuto produttivo”.

Tensione sul decreto aiuto all’Ucraina. Giorgetti non lo firma. Critica la Lega

È giallo nel governo sul tredicesimo pacchetto di aiuti per l’Ucraina che sarà presentato nelle prossime ore al Copasir dal ministro della Difesa Guido Crosetto. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti non ha ancora firmato la nuova misura, come è invece previsto dalle procedure. E se nella maggioranza c’è chi prova a minimizzare dalla Lega filtra una grande irritazione. In effetti Giorgetti lunedì era stato impegnato a Bruxelles, per l’Ecofin. Ma Antonio Tajani, che deve sottoscrivere il pacchetto col titolare dell’Economia, a sera annuncia che è tutto firmato da tutti. La goccia fa traboccare il vaso a via Bellerio perché Matteo Salvini aveva esplicitato a più riprese le sue perplessità sugli aiuti militari a Kiev, una linea diventata più stringente dopo il congresso. “Dopo quattro anni di guerra” tra Russia e Ucraina bisogna cambiare passo, trovare la strada per una pace giusta: in sostanza, basta armi e aprire altri canali, è la posizione che la Lega sta portando avanti, al momento in solitaria nella maggioranza, e sulla quale sta attendendo risposte dagli alleati e dalla premier Giorgia Meloni, sempre rimasta ferma (insieme a FI), sulla necessità di proseguire nel sostegno a Kiev “fino a quando sarà necessario”.

Si apre quindi una delicata partita nella maggioranza su questo tema che potrebbe sfociare in uno scontro dai risvolti tutti da decifrare. Senza la firma di Giorgetti il decreto non è pubblicabile e gli aiuti, non solo quelli militari ma anche quelli civili, non potranno partire. Ma c’è chi è convinto che alla fine il ministro firmerà, anche perché altrimenti l’esperienza del governo di centrodestra arriverebbe pericolosamente vicina al capolinea, uno scenario, quest’ultimo, che i più definiscono “surreale”, anche perché si è in piena sessione di Bilancio e una crisi, in questo momento, rischierebbe di travolgere anche la manovra. Peraltro, è in scadenza a fine anno anche il decreto-legge che fa da cornice a questo meccanismo che prevede il decreto ministeriale con il concerto di Difesa, Farnesina e Mef, uno schema, aveva ricordato Crosetto, non introdotto dal governo Meloni ma scelto e votato dal governo Draghi e “praticamente da tutti i partiti dell’attuale minoranza e della maggioranza”.

Alla Camera

L’ Assemblea della Camera tornerà a riunsi alle 14.00 per esaminare il decreto-legge sulla circolazione dei veicoli ad alimentazione diesel appartenenti alla categoria ambientale Euro 5, la pdl per il contrasto all’antisemitismo e mozioni sul superamento del diritto di veto nelle decisioni delle istituzioni dell’Unione europea e le mozioni sulla tutela dell’operato della Corte penale internazionale.

Per quanto riguarda le Commissioni , la Giustizia svolgerà audizioni sul DL sulla sicurezza pubblica e il contrasto alla criminalità minorile. Proseguirà l’esame del DL sulla giustizia e gli impianti di interesse strategico nazionale e del ddl sulle circoscrizioni giudiziarie. La Affari Esteri si confronterà sulle proposte di risoluzione sulle iniziative contro l’applicazione della pena di morte in Israele.

La Bilancio , con la rispettiva del Senato, proseguirà le audizioni sul ddl sul bilancio 2027. Nello specifico, a partire dalle 8.30 ascolterà i rappresentanti di: Inps, Abi, Confagricoltura, Cia-Agricoltori italiani, Coldiretti, Copagri, Alleanza delle cooperative italiane, Confapi, Confimi industria, Conflavoro Pmi, Confprofessioni, Federdistribuzione, Confcommercio-Imprese per l’Italia, Confesercenti, Confartigianato, Cna, Casartigiani, Cgil, Cisl e Uil, Cisal, Confsal, Ugl e Usb. La Affari Sociali svolgerà audizioni sulla pdl sull’istituzione e disciplina della figura professionale dell’assistente spirituale nell’ambito della rete per le cure palliative. La Agricoltura proseguirà l’esame della pdl sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

Al Senato

L’ Assemblea del Senato tornerà a riunirsi alle 16.30 per l’esame del decreto-legge, già approvato dalla Camera, sui carburanti e il bollo auto e del DL sulla scuola.

Per quanto riguarda le Commissioni , la Affari Costituzionali svolgerà audizioni sul ddl sulla trasparenza dei programmi elettorali e sul ddl sull’istituzione dello scudo democratico su cui successivamente si confronterà. Dibatterà sul ddl sulla promozione dell’equilibrio fra i sessi, sul ddl sui trasferimenti di immobili fra pubbliche amministrazioni e sul ddl costituzionale su Roma Capitale. Esaminerà il ddl sulla sicurezza. La Giustizia svolgerà audizioni ed esaminerà i ddl sulla disciplina del condominio e proseguirà l’indagine conoscitiva sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nel settore della giustizia. Si confronterà sul ddl sulle professioni pedagogiche ed educative e sul ddl per il rilascio degli immobili. Dibatterà sul ddl sull’allontanamento del minore, sul ddl sul patrocinio a spese dello Stato in favore delle persone offese da reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e sul ddl sulla legittima difesa.

La Affari Esteri e Difesa esaminerà il ddl sul rafforzamento della capacità di difesa nazionale e il ddl sulla ratifica del protocollo modificativo Italia-EPLO sull’accordo per lo stabilimento di un ufficio in Italia. Infine, discuterà sullo schema di DM sull’acquisizione del sistema d’arma F-35 Joint Strike Fighter (JSF) e sul potenziamento dell’associato Polo tecnologico industriale di Cameri (Novara). La Politiche dell’Ue esaminerà il ddl delegazione europea 2026 e la relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea per l’anno 2026 e la relazione consuntiva per il 2025. Dibatterà sull’affare assegnato relativo agli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell’Unione europea.

La Finanze inizierà l’esame del DL sui carburanti e il bollo auto. La Cultura proseguirà l’esame del DL sulla scuola. La Ambiente proseguirà l’esame del DL sull’autotrasporto e l’agricoltura e del ddl sul Parco Nazionale dell’Etna. Riprenderà l’esame del ddl sulla destinazione dei veicoli fuori uso alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e agli ITS Academy per l’utilizzazione a fini didattici e del ddl sui pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti.

La Industria ascolterà i rappresentanti del Crea, di OriginItalia e di Federchimica-Assobiotec sull’Atto Ue per un nuovo approccio strategico alla ricerca e all’innovazione per un’agricoltura, una silvicoltura, un contesto rurale e sistemi alimentari competitivi, resilienti e sostenibili. La Affari Sociali proseguirà la discussione dei ddl sul potenziamento dei servizi sanitari in ambito reumatologico e del ddl sui caregiver con la Industria proseguirà la discussione sul DL sul sostegno ai lavoratori dell’ILVA.

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