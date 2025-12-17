Manovra: agevolazioni alle imprese estese a robot, software, AI, WiFi e reti private 5G

L'emendamento 94.47 che modifica articolo 95 sulla maggiorazione dell'ammortamento per i beni aziendali strumentali vede le facilitazioni allargate a diverse tecnologie, fra cui robot, sistemi di comunicazione aziendali 5G, sistemi per l'addestramento dell'AI e wearable.

Ampio spazio alle tecnologie e alla connettività nella riformulazione del Governo all’articolo 94, a firma Parolin, della Manovra sulle Misure in favore delle imprese (Maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali). In particolare nell’emendamento 94.47,spunta una nutrita serie di prodotti e servizi digitali che entrano di diritto nel novero delle agevolazioni, alla stregua dei beni strumentali.

Robot e sensori fra i prodotti agevolabili

Nel novero degli agevolabili, spuntano anche i robot e i sistemi multi-robot, sistemi dotati di RFID, visori e sistemi di visione meccanotronici. E ancora, magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica, sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto.

Sensori per il monitoraggio delle condizioni di lavoro, sistemi basati sull’acquisizione di immagini e/o di altri strumenti diagnostici, anche mediante strumenti di intelligenza artificiale, per l’identificazione automatica della non conformità rispetto alle specifiche di prodotto o di processo.

Wearable e realtà aumentata

E ancora, dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione fra operatore/operatori e sistema produttivo, dispositivi di realtà estesa (AR/VR/MR/XR). Interfacce uomo-macchina. Sistemi intelligenti per l’interazione con il cliente come totem interattivi, camerini digitali, sistemi di check out e vetrine interconnesse.

Infrastrutture per l’addestramento dell’AI

Infrastrutture di calcolo per l’addestramento e la simulazione dell’intelligenza artificiale. HPC inclusi cluster di calcolo, GPU e sistemi di hardware dedicati.

Dispositivi e sistemi edge computing industriale per l’elaborazione locale dei dati, gateway IoT intelligenti, edge server, sistemi di storage enterprise per la gestione di big data industriali, unità radio RAN compatibili con gli standard 3GPP.

Reti 5G private

Infrastrutture di connettività industriale, fra cui reti private 5G. Infrastrutture WiFi di classe industriale (WiFi 6/6E/7). Infrastrutture di sicurezza.

Altre misure aprono all’agevolazione di visori e di fatto, per quanto non venga nominato esplicitamente, fra i destinatari delle misure di facilitazione c’è anche il metaverso, mentre i digital twin vengono espressamente annoverati.

