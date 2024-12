Manovra 2025: piani straordinari di investimento per la rete di distribuzione elettrica

Obiettivi principali dell’emendamento

Il nuovo articolo 7-bis, comparso a sorpresa nella Manovra di bilancio 2025, si propone di fornire una base solida per modernizzare la rete di distribuzione elettrica, rendendola più resiliente e pronta a supportare l’incremento dei flussi provenienti dagli impianti rinnovabili dislocati in tutto il territorio italiano. In particolare, l’emendamento, stabilisce la creazione di piani straordinari di investimento pluriennale, che i concessionari della distribuzione dell’energia elettrica dovranno presentare entro termini definiti. Gli obiettivi fondamentali che i piani devono perseguire sono raggruppabili in cinque macroaree:

Resilienza e affidabilità

Adattare il servizio agli eventi meteoclimatici estremi, sempre più frequenti e intensi, per garantire la continuità del servizio anche in situazioni critiche.

Integrazione della generazione da fonti rinnovabili

Aumentare la capacità della rete di integrare fonti energetiche distribuite, con particolare attenzione alle energie rinnovabili, garantendo tempi di connessione rapidi.

Potenziamento delle infrastrutture

Gestire con affidabilità l’aumento della domanda di energia elettrica dovuta alla transizione dei consumi verso l’elettrificazione, anche nel contesto della mobilità sostenibile.

Flessibilità del sistema

Rafforzare la flessibilità del sistema di distribuzione, anche attraverso meccanismi trasparenti e non discriminatori per l’approvvigionamento di servizi da terzi.

Protezione delle infrastrutture

Adottare sistemi di monitoraggio per difendere le infrastrutture critiche contro rischi di intrusioni illecite, attacchi informatici e altre minacce alla sicurezza cibernetica […]

Leggi l’articolo completo su Energia Italia News

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz