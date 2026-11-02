Il pacchetto concentra 6 miliardi di euro circa sugli aiuti alle imprese e 4,3 miliardi su efficienza, rinnovabili e idroelettrico. I contributi sono però condizionati a investimenti verdi, mentre per molte misure serviranno decreti attuativi e l’autorizzazione europea.

L’energia nella Manovra 2027-2029: 10,33 miliardi proposti tra bollette alle imprese, rinnovabili ed efficienza. Attesa per le valutazioni dell’Ecofin

Il disegno di Legge di Bilancio presentato dal Governo per l’anno finanziario 2027 e per il bilancio pluriennale 2027-2029 contiene un pacchetto energetico da 10,33 miliardi di euro.

La somma comprende 3,53 miliardi per le piccole e medie imprese (Pmi) non energivore, 2,5 miliardi per le imprese energivore, 1,6 miliardi per l’efficienza energetica degli edifici pubblici, 1,2 miliardi per il fotovoltaico, 800 milioni per l’idroelettrico e 700 milioni per il biometano.

Il capitolo più consistente è quello degli aiuti alle imprese: 6,03 miliardi, circa il 58% del totale. Il sostegno al costo dell’elettricità, tuttavia, è legato a investimenti aggiuntivi per la decarbonizzazione e non si configura come uno sconto automatico in bolletta.

Si tratta comunque di proposte di spesa ancora soggette ad approvazione parlamentare: prima di diventare legge, il testo dovrà superare l’esame delle Commissioni, gli emendamenti e i voti delle due Camere. Soprattutto, si tratta di misure che in larga parte dovranno ricevere il via libera definitivo dall’Unione.

Bruxelles ha dato il suo parere favorevole all’attivazione della clausola di salvaguardia nazionale richiesta dall’Italia anche per le spese energetiche, ma il via libera definitivo spetta al Consiglio dell’Unione europea.

La richiesta italiana è comunque attesa sul tavolo dell’Ecofin del 9 novembre, con la possibilità che il confronto si prolunghi ulteriormente.

Aiuti energetici alle imprese

Alle Pmi non energivore sono destinati 3,53 miliardi grazie all’estensione del meccanismo dell’Energy Release: 1 miliardo nel 2027, 1,43 miliardi nel 2028, 600 milioni nel 2029 e 500 milioni nel 2030. Il contributo potrà coprire fino al 50% del prezzo medio all’ingrosso e riguardare non più del 50% dei consumi annui. Le imprese dovranno destinare l’intero importo dell’aiuto a investimenti verdi, da completare entro 36 mesi, salvo eventuali termini diversi stabiliti dalla Commissione europea.

Si tratta di aiuti strettamente vincolati a investimenti specifici e a controlli rigorosi del Gestore dei servizi energetici (Gse). C’è un potenziale rischio di un “collo di bottiglia” burocratico: prima che i benefici si traducano in effettivi sconti in bolletta, le aziende dovranno attendere i decreti attuativi che stabiliscono i requisiti e le modalità di calcolo, lasciando il sistema produttivo in una situazione di incertezza operativa per i mesi a venire, che si prospettano sempre molto instabili e potenzialmente critici, come ha avvisato anche la Banca centrale europea.

Per le imprese energivore sono previsti 2,5 miliardi: 1 miliardo nel 2028, 800 milioni nel 2029 e 700 milioni nel 2030. Il testo non indica una dotazione per il 2027. La copertura potrà raggiungere il 50% del prezzo medio all’ingrosso e riguardare al massimo metà dei consumi annui, per un periodo non superiore a tre anni. Anche in questo caso, il beneficiario dovrà destinare risorse, almeno pari all’aiuto, a investimenti in rinnovabili, accumulo, efficienza, elettrificazione, idrogeno, recupero di calore o flessibilità della domanda.

Fotovoltaico, biometano e riqualificazione degli edifici

Per gli impianti fotovoltaici di nuova costruzione fino a 1 MW sono previsti 1,2 miliardi: 800 milioni nel 2028 e 200 milioni per ciascuno degli anni 2029 e 2030. Il contributo in conto capitale potrà coprire fino al 40% dei costi ammissibili, entro un contingente complessivo di 3 GW.

Il biometano riceve 700 milioni: 100 milioni nel 2028 e 300 milioni sia nel 2029 sia nel 2030. È previsto un contributo a fondo perduto fino al 40% delle spese ammissibili, affiancato da un incentivo in conto esercizio finanziato attraverso le componenti tariffarie del gas. Gli incentivi riguardano anche la riconversione di impianti a biogas e il potenziamento di impianti esistenti; il sostegno è destinato a usi diversi dai trasporti e non alla generazione termoelettrica.

Gli 1,6 miliardi per il termico rinnovabile e l’efficienza, già inclusi nel totale di 10,33 miliardi, sono ripartiti tra edifici pubblici: 600 milioni per ospedali e strutture sanitarie, 650 milioni per le scuole, 130 milioni per le università statali, 15 milioni per gli istituti AFAM, 55 milioni per gli enti pubblici di ricerca e 150 milioni per piscine e impianti sportivi sul ghiaccio. Gli interventi dovranno ridurre almeno del 30% il fabbisogno di energia primaria.

All’idroelettrico vanno 800 milioni: 200 milioni nel 2028 e 300 milioni per ciascuno dei due anni successivi. Il Gse contrattualizzerà per 20 anni una quota compresa tra il 50% e l’80% dell’energia prodotta dagli impianti esistenti. I proventi dovranno contribuire alla riduzione degli oneri generali di sistema.

Attuazione e limiti: il nodo dei tempi

Come anticipato, per gli aiuti alle imprese e per il biometano, l’efficacia delle misure è subordinata all’autorizzazione di Bruxelles. Questo perchè il finanziamento del pacchetto energia non è interamente coperto da risorse interne certe, ma è strutturato all’interno della cornice della richiesta di flessibilità alla Commissione, legata alla resilienza energetica e alla Difesa (fino allo 0,3% del PIL all’anno).

Sono inoltre previsti decreti per definire requisiti, criteri di assegnazione, massimali e controlli.

Qui il rischio è che l’iter attuativo ritardi l’accesso effettivo ai fondi, mentre le imprese devono programmare investimenti e approvvigionamenti energetici.

Sul fronte delle famiglie, il testo proroga per il 2027 l’Ecobonus: detrazione del 36%, che sale al 50% per lavori sull’abitazione principale sostenuti dal proprietario o da chi ha un diritto reale. Il recupero avviene in dieci quote annuali. Questo meccanismo può risultare meno fruibile per chi non ha sufficiente capienza fiscale, un limite da considerare quando si valuta quanto la misura possa sostenere davvero gli interventi. Il documento non quantifica però il numero dei contribuenti coinvolti né l’impatto economico delle detrazioni.

Nel complesso, la Manovra combina sostegno temporaneo alle bollette industriali e incentivi agli investimenti. La sua efficacia dipenderà dalla rapidità dei decreti, dall’esito delle autorizzazioni europee e dalla capacità di trasformare gli aiuti in nuova capacità rinnovabile e riduzioni misurabili dei consumi.

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