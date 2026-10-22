Il presidente brasiliano Lula ha chiesto l’annullamento della candidatura del suo sfidante Flávio Bolsonaro, esponente dell’estrema destra, accusando Meta (Facebook, Instagram e WhatsApp) e X di aver favorito il suo avversario in vista del ballottaggio presidenziale del 25 ottobre.

La denuncia di Lula

Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha presentato una denuncia alla Corte Elettorale Superiore (TSE) per chiedere l’annullamento della candidatura di Flávio Bolsonaro (nella foto), esponente dell’estrema destra, accusando Meta (Facebook, Instagram e WhatsApp) e X di aver favorito il suo avversario in vista del ballottaggio presidenziale del 25 ottobre.

Le accuse contro le piattaforme digitali

Secondo la campagna di Lula, gli algoritmi di raccomandazione, gli strumenti di intelligenza artificiale e i sistemi di gestione delle pubblicità avrebbero favorito ripetutamente Bolsonaro, limitando la visibilità dei contenuti del presidente uscente.

La denuncia segnala che il profilo di Bolsonaro avrebbe ottenuto 2,96 volte più interazioni per pubblicazione rispetto a quello di Lula, nonostante avesse il 17,2% di follower in meno. Vengono inoltre contestate presunte restrizioni all’account pubblicitario di Lula e differenze nel trattamento dei contenuti generati dall’intelligenza artificiale.

La campagna chiede alle piattaforme di fornire spiegazioni entro 48 ore e di correggere le presunte disparità. Meta ha dichiarato di aver rispettato le indicazioni della Corte e di trattare entrambi i candidati in modo equo.

La richiesta di ineleggibilità

Lula accusa le piattaforme di aver contribuito a un possibile abuso dei social media e del potere economico. Per questo, chiede l’annullamento della candidatura di Bolsonaro e la sua ineleggibilità per otto anni, misura richiesta anche per il candidato alla vicepresidenza Alfredo Gaspar de Mendonça. Le sanzioni dipenderanno dalle valutazioni della giustizia elettorale.

La controdenuncia di Bolsonaro

Anche la campagna di Flávio Bolsonaro ha chiesto l’annullamento della candidatura di Lula, accusando il governo di utilizzare risorse pubbliche e dati personali per diffondere messaggi elettorali personalizzati. Tra gli elementi contestati figura un contratto pubblico che prevede fino a 170 milioni di notifiche digitali al mese.

Uno scontro decisivo per la democrazia brasiliana

Le accuse reciproche arrivano alla vigilia di un ballottaggio molto combattuto. Al centro dello scontro ci sono il possibile uso improprio delle risorse digitali, la trasparenza degli algoritmi e il ruolo delle grandi piattaforme tecnologiche nella competizione elettorale brasiliana.

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