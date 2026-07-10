La postura che assumiamo mentre usiamo smartphone, pc e altri device digitali hanno delle conseguenze concrete sul nostro corpo, sulla vista e sulle nostre capacità motorie. Ne siamo consapevoli?

Tutti i device che usi costantemente, dallo smartphone al pc, hanno un impatto non indifferente sul tuo corpo. Un impatto di cui magari non sei consapevole, ma che c’è eccome. Ma non è troppo tardi per fare qualcosa, si legge in un’analisi piuttosto illuminante della BBC.

Quando si pensa alle conseguenze delle tante ore che passiamo davanti ad un schermo su di noi in primo luogo si pensa a quelle mentali. Ma i segni che lo smartphone e gli altri nostri device hanno sul nostro corpo sono evidenti e diversi per ognuno di noi.

C’è chi ad esempio si ritrova un piccolo callo sul mignolo. Si trova esattamente nel punto in cui appoggia il telefono.

Conseguenze fisiche dei device

Secondo gli esperti sono molte le conseguenze fisiche dell’uso dello smartphone. E non è incoraggiante.

Le ultime ricerche scientifiche suggeriscono che il telefono e i suoi compagni digitali potrebbero alterare la forma del collo, danneggiare la vista, compromettere le capacità motorie e ridurre la forza muscolare. C’è persino il timore che le nostre vite dominate dalla tecnologia stiano causando un aumento delle rughe. E alcuni di questi problemi fisici potrebbero a loro volta portare a un declino cognitivo o ad altri problemi più gravi.

Stare seduti davanti al pc è chiaramente parte integrante del problema. Fortunatamente, se non volete che la tecnologia rovini il vostro corpo, ci sono alcune cose che potete fare.

Deformità della colonna vertebrale

Se state leggendo questo articolo su un telefono, è probabile che stiate inclinando la testa per guardarlo.

Questa “postura con la testa in avanti” può esercitare una pressione fino a 27 kg sul collo. Nel tempo, ciò può danneggiare i dischi della colonna vertebrale, degenerare articolazioni e muscoli e persino ridurre la capacità polmonare. Ha persino un soprannome: “collo da tecnologia”.

Può anche alterare permanentemente l’aspetto del corpo.

Esercizi specifici possono aiutare a correggere il problema, previa approvazione di un medico. Ma ci sono cambiamenti più semplici che puoi iniziare a fare subito: solleva il telefono.

Posiziona lo schermo all’altezza degli occhi, idealmente a circa un braccio di distanza dal viso. Lo stesso consiglio vale per i monitor dei computer. Alcuni esperti affermano che fare delle pause dallo schermo può essere d’aiuto. Prova una pausa di 20 minuti ogni mezz’ora.

Pelle irritata e rughe sul collo?

Recentemente è emersa una nuova preoccupazione: il “collo da tecnologia” causa le rughe sul collo?

Certamente lo stress ripetitivo causa rughe, quindi piegarsi in avanti e tenere il collo all’insù tutto il tempo potrebbe essere un problema.

Tuttavia, non esistono studi validi che dimostrino questo legame. Sconsiglia l’acquisto di prodotti specifici per la “pelle da smartphone” a causa dell’errata postura del collo, che stanno comparendo online.

Ci sono però altri problemi cutanei di cui preoccuparsi, soprattutto per gli appassionati di smartwatch che non se li tolgono mai.

Un ambiente buio e umido [come la zona sotto l’orologio] è ideale per la proliferazione di lieviti, quindi si potrebbero verificare irritazioni o persino eczemi. E poiché questo può danneggiare la barriera cutanea, secondo gli esperti potrebbe anche portare a sensibilità ad alcuni ingredienti presenti nei prodotti tecnologici, tra cui nichel, gomma, lattice e un gruppo di sostanze chimiche chiamate acrilati.

La soluzione è semplice: togliere più spesso lo smartwatch e lavarsi la pelle.

Che effetto hanno i device digitali sulla nostra vista?

Una domanda chiave era se esistesse una connessione tra miopia e “lavoro ravvicinato”, ovvero attività che richiedono di concentrarsi su qualcosa di vicino al viso, come un telefono. “La risposta è stata ‘non proprio'”.

Ma secondo uno studio di optometria della Ohio State University il tempo trascorso all’aperto sembra avere un effetto protettivo. L’idea è che la luce intensa dell’esterno stimoli il rilascio di dopamina dalla retina e sembra che questo possa influenzare lo sviluppo degli occhi.

La tecnologia fa parte di un cambiamento globale che ci porta a trascorrere più tempo al chiuso. In questo senso, i dispositivi elettronici possono avere un effetto negativo indiretto sulla vista.

La soluzione è semplice: basta trascorrere più tempo all’aperto. Non soltanto fa bene agli occhi, ma può anche aiutarti a dormire meglio.

Mani deboli

La forza della presa è sempre più riconosciuta come un indicatore chiave della salute generale.

Uno studio ha scoperto che la stretta della mano è un indicatore migliore di morte prematura rispetto alla pressione sanguigna. E la forza della presa è in declino in molti paesi, soprattutto tra i giovani.

“Un declino generazionale non riguarda solo mani più deboli, potrebbe essere un segnale di allarme precoce sulla salute futura delle generazioni più giovani”, ha detto Johannes Beller, professore di sociologia medica presso l’Università Medica di Lausitz, in Germania.

“È plausibile che il passaggio a un lavoro sedentario basato sul computer stia contribuendo al declino della forma fisica“, ed è plausibile che ciò influisca anche sulla forza della presa.

Dovresti essere in grado di stringere una pallina da tennis il più forte possibile e mantenere la presa per 15-30 secondi. Ma non si tratta solo di migliorare la presa, bensì anche di potenziare la forma fisica generale. In altre parole, andate in palestra.

Coordinazione occhio-mano

Sembra che la tecnologia influenzi le capacità motorie, ovvero le abilità che collegano mente e corpo per movimenti precisi. Potrebbe rendervi più bravi in ​​attività come cliccare e scorrere, afferma Sebastian Suggate, professore di psicologia dello sviluppo e dell’educazione all’Università di Regensburg, in Germania. “Ma se si considera lo sviluppo delle capacità motorie in generale, in particolare quelle fini, le prove convergono su un effetto negativo”.

Sappiamo molto di più sugli effetti sui bambini che sugli adulti. La ricerca di Suggate mostra un’associazione tra un maggiore tempo trascorso davanti allo schermo e un peggioramento delle capacità motorie.

Questo è particolarmente allarmante perché esiste una correlazione tra le capacità motorie e lo sviluppo cognitivo e scolastico nei bambini e negli adolescenti.

Attività pratiche quotidiane

Il suo consiglio non è di farsi prendere dal panico o di vietare gli schermi. Piuttosto, di introdurre consapevolmente attività pratiche nella vita quotidiana.

Attività manuali prolungate, come preparare un pasto o dedicarsi a lavori manuali, possono essere d’aiuto. Suggate lavora il legno, ma si potrebbe imparare a suonare uno strumento o anche solo scrivere a mano.

Collettivamente, attraverso le generazioni, stiamo parlando di un potenziale impoverimento culturale della società e di un’incapacità di pensare in termini concreti, perché le mani sono un punto di contatto fondamentale con il mondo.

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