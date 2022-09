Cosa sono i Managed Services

Ogni azienda punta a migliorare l’efficienza operativa, rafforzare la sicurezza e realizzare la massima sostenibilità economica in termini di costi. Soprattutto oggi. Un modo è investire nei servizi di gestione dell’infrastruttura tecnologica, i Managed Services, forniti e personalizzati da provider IT specializzati.

La transizione digitale ha reso più complesso il panorama interno ed esterno in cui si muovono le imprese. Infrastrutture e reti sono asset strategici, fondamentali per incrementare il proprio livello di competitività e la qualità dei servizi erogati, ma richiedono crescenti competenze e capacità di intervento, che a loro volta necessitano di essere reperiti all’esterno.

L’alternativa è delegare ad un Managed Service Provider la responsabilità di configurare ogni tipo di servizio, delegarne la gestione e manutenzione, fino a prevedere il ripristino delle funzionalità in caso di problemi e tutta l’attività di reportistica, valorizzando contemporaneamente sia l’infrastruttura IT sia garantendo sempre al cliente il pieno e continuo controllo dei processi.

Caratteristiche e punti di forza

Esternalizzando i servizi IT, il cliente ha così modo di dedicare più tempo e risorse al proprio core business in serenità: tutti i servizi sono tracciati, misurati e soggetti ad accordi/obblighi contrattuali verificabili (Service Level Agreement).

Caratteristiche principali dei Managed Services è l’ampia gamma di piattaforme tecnologiche gestite, l’adattabilità dell’offerta alle esigenze delle aziende clienti, con alti livelli di flessibilità e granularità, la possibilità di gestire l’intero ciclo di vita del servizio, l’assistenza tecnica costante di un team di esperti basata sulle migliori best practice di sicurezza, sulla compliance normativa e su un approccio consulenziale evolutivo.

Peculiarità non secondarie dei Managed Services sono l’approccio security by design grazie all’utilizzo di strumenti di fascia enterprise, processi operativi all’avanguardia e best practice implementative, l’adozione del modello ITIL (acronimo inglese per Information Technology Infrastructure Library, il framework più riconosciuto quando si parla di indicazioni per la creazione, l’erogazione ed il miglioramento continuo dei servizi IT) e la disponibilità di un Security Operations Center (SOC) interno attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette.

I Managed Services di Aruba Enterprise

Aruba Enterprise offre un’ampia gamma di servizi di monitoraggio, gestione e prevenzione, fino al totale controllo dell’infrastruttura e delle sue esigenze evolutive per conto del cliente.

L’offerta si compone di numerosi servizi e processi volti a raggiungere il pieno controllo dell’infrastruttura IT e della qualità dei livelli di servizio erogati, dalla progettazione alla successiva gestione, affidandosi a personale tecnico specializzato e certificato.

Grazie al servizio di total outsourcing, le aziende si sollevano completamente dalla gestione tecnica dell’infrastruttura IT, mentre il team service management dedicato si occupa sia dei processi di incident and event management, che di quelli di change & problem. In questo modo si concentra l’effort dell’impresa sulla dimensione applicativa e sul core business aziendale.

Le soluzioni disponibili

Di seguito le principali soluzioni di Managed Services attualmente offerte da Aruba Enterprise:

Server Windows/Linux – Gestione di server in ambienti a licenza Microsoft Windows Server o open source Linux;

– Gestione di server in ambienti a licenza Microsoft Windows Server o open source Linux; Middleware – Gestione di file server (FTP/SFTP, NFS, CIFS), web server o application server;

– Gestione di file server (FTP/SFTP, NFS, CIFS), web server o application server; Storage – Gestione di infrastrutture storage basate su soluzioni di vendor riconosciuti quali leader di mercato;

– Gestione di infrastrutture storage basate su soluzioni di vendor riconosciuti quali leader di mercato; Hypervisors – Gestione e ottimizzazione di infrastrutture virtuali;

– Gestione e ottimizzazione di infrastrutture virtuali; Data Backup – Soluzione complementare ad altri Managed Services per la disponibilità dei dati in ambito di infrastrutture sia fisiche che virtuali;

– Soluzione complementare ad altri Managed Services per la disponibilità dei dati in ambito di infrastrutture sia fisiche che virtuali; Professional services – Un’offerta di servizi professionali su una serie di aree di specializzazione, da Business Analysis e Development, a Project e Service Management;

– Un’offerta di servizi professionali su una serie di aree di specializzazione, da Business Analysis e Development, a Project e Service Management; Network – Gestione di infrastrutture di rete quali firewall, NLBo switch;

– Gestione di infrastrutture di rete quali firewall, NLBo switch; MDR – ManagedDetection and Response , soluzione anti-malware completa di monitoraggio analisi e reportistica;

, soluzione anti-malware completa di monitoraggio analisi e reportistica; Database Server – Soluzione pensata per delegare completamente la gestione di server database di varia tipologia;

– Soluzione pensata per delegare completamente la gestione di server database di varia tipologia; Disaster Recovery – Managed Recovery Target Site permette di implementare, manutenere ed ottimizzare nel tempo un sito secondario di replica (target) per infrastrutture virtuali.

