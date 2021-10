‘Mamme per l’Italia’, come partecipare all’appello del Moige

Dopo quasi due anni di Coronavirus e di restrizioni, moltissime mamme che si trovano da sole a crescere i loro piccoli sono ancora fragili e disorientate che mai.

Per molte di loro il lavoro o manca del tutto o è molto, troppo, precario. La loro giornata è divisa tra occupazioni di ripiego per trovare un minimo di sostentamento e la cura dei figli… ma non hanno una rete di supporto a sostenerle, nè materialmente nè sul fronte emotivo e psicologico.

Grazie a voi negli scorsi mesi abbiamo avuto la prova che il modello “Mamme per l’Italia” è una risposta concreta e forte per quelle mamme che, come ogni genitore, hanno diritto ad avere un’opportunità in più per provvedere a se stesse e ai propri figli.

Ogni mese riceviamo nuove richieste di aiuto da mamme in seria difficoltà, se non disperate: sostieni questa iniziativa! Accompagna queste mamme e i loro piccoli.

Nei mesi scorsi grazie a voi queste mamme hanno ricevuto spesso per la prima volta un aiuto, dopo che da troppo tempo sopportavano da sole il peso di vivere nelle periferie delle città e ai limiti di una vita dignitosa.

Ma cosa abbiamo fatto in concreto per loro? E che cosa faremo ancora? Con il vostro aiuto:

Forniamo alle mamme e ai bimbi generi di prima necessità, come cibo, medicine, pannolini, pappe e omogeneizzati, saponi e docciaschiuma, igienizzanti, mascherine… sono loro a dire cosa serve di più e noi provvediamo a fornirglielo mensilmente

Le incredibili “Mamme Coach” del Moige: psicologhe, pedagogiste e operatrici sociali con il cuore di genitore. Per le mamme che aiutiamo sono come delle sorelle: Forniscono alle mamme aiuto pratico e sostegno in merito al disagio economico e sociale; le aiutano ad orientarsi tra i servizi territoriali; sono a loro disposizione da remoto per una parola esperta ed amica, preziosissima soprattutto nei momenti di sconforto.

le mamme raggiunte ricevono formazione per accedere in autonomia ai servizi digitali che riguardano i loro diritti e quelli dei loro figli, e prima ancora le assistiamo per svolgere tutte quelle pratiche amministrative e burocratiche (a volte incomprensibili se non si è supportati)

stiamo assieme a loro per capire come accudire i figli, il lavoro e la casa nei momenti di stress e scoraggiamento

Sono davvero tante le mamme che si trovano in difficoltà e hanno bisogno anche del tuo aiuto.

Questa situazione di fragilità e svantaggio che ingiustamente colpisce di più le mamme sole purtroppo sta dilagando. Assieme possiamo fare moltissimo per loro, in tutta Italia. Dovunque siano, grazie al tuo aiuto le raggiungeremo.

