Malware Ursnif, in Italia false email del MEF truffano gli utenti

In Italia il Computer Security Incident Response Team (CSIRT) ha segnalato una nuova campagna malspam attraverso la quale viene distribuito il malware Ursnif.

La campagna, segnalano i ricercatori del CSIRT, coinvolge utenti italiani, tra cui destinatari del dominio tesoro.it, veicolando il contenuto malevolo attraverso diverse varianti di email di phishing contenenti riferimenti al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Fonte: Csirt.gov.it

“La componente malevola consiste in un allegato Word, contenuto in un archivio “.zip”, che tenta di indurre l’utente ad abilitare le Macro tramite il seguente messaggio: “Questo file è stato creato con una versione precedente di Microsoft Office Word”, spiegano gli esperti del team di sicurezza. “L’obiettivo degli attori malevoli è quello di reperire informazioni relative a dati bancari per poi inviarle al proprio server di Comando e Controllo”.

Fonte: Csirt.gov.it

Il malware Ursnif

Il trojan bancario Ursnif, scoperto nell’estate 2018 si è diffuso in questi anni attraverso diverse campagne malspam sfruttando temi di vario genere ed ispirati a situazioni e/o eventi contemporanei. Questo tipo di malware finalizzato alla sottrazione di credenziali relative a servizi di home banking, continua purtroppo a rappresentare una reale minaccia che riappare periodicamente sfruttando sempre strategie diverse.

Non a caso secondo il recente rapporto di Check Point Research (Global Threat Index 05/2020) questo malware è entrato per la prima volta nella top 10 delle minacce rilevate, posizionandosi al quinto posto a livello globale.

Nello specifico in Italia, nel mese di maggio Ursnif si è piazzato al primo posto registrando un impatto sulle organizzazioni di oltre il 14% (contro una media mondiale del 2%).

Come difendersi

Gli utenti e le organizzazioni possono far fronte a questa tipologia di attacchi verificando scrupolosamente le email ricevute e attivando le seguenti misure aggiuntive: