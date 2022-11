Maltempo nel fine settimana, vediamo dove (video)

Molte le regioni che durante il prossimo weekend saranno colpite dal maltempo, con piogge e nevicate a quote medio basse in montagna.

Al Nord

Al mattino deboli precipitazioni sulla Romagna, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio ampi spazi di sereno su Piemonte, Liguria, Lombardia e Trentino, nuvolosità irregolare altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, con banchi di nebbia o foschia lungo la Pianura Padana.

Al Centro

Al mattino cieli coperti con piogge sparse su Lazio, Abruzzo e Marche. Al pomeriggio insiste il maltempo sui medesimi settori. In serata si rinnovano condizioni di maltempo tra Lazio e Abruzzo. Nevicate nel corso della giornata dai 1300-1400 metri, fino ai 1200 in serata.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino acquazzoni e temporali su Campania, Molise, alta Puglia e Basilicata; maltempo diffuso altrove. Al pomeriggio fenomeni intensi sullo Stretto e sulla Sicilia orientale, nessuna variazione altrove. In serata ancora molte piogge sulle regioni peninsulari e sulla Sicilia. Neve in Appennino Molisano e Campano fin verso i 1300 metri.

Temperature

Minime stabili o in aumento; massime in calo al centro-sud, stazionarie o in rialzo al nord.

Tendenza