Maltempo in arrivo dalla serata (video)

Fronte perturbato in avvicinamento all’Italia, con maltempo al Centro Nord dalla serata di giovedì. Temperature in diminuzione.

Al Nord

Al mattino nuvolosità irregolare in transito su tutti i settori, ma senza fenomeni associati. Al pomeriggio deboli piogge sulle regioni di nord-ovest, variabilità asciutta altrove. In serata maltempo diffuso con piogge sparse; temporali su Liguria, Piemonte e Alpi Apuane; neve in calo sull’arco alpino occidentale dai 2000 metri fino a 1700 metri.

Al Centro

Cieli sereni o poco nuvolosi nel corso delle ore mattutine. In serata atteso un progressivo aumento della nuvolosità, con qualche pioggia sulle coste dell’alta Toscana; fenomeni in estensione nella notte anche su Umbria, Marche e Lazio, con temporali sulle coste Tirreniche.

Al Sud e sulle Isole

Tempo pienamente stabile nel corso delle ore diurne, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. In serata non sono previste variazioni di rilievo, con nuvolosità irregolare in transito sulla Sardegna. Su quest’ultima sono attese piogge nella notte, con possibili fenomeni a carattere temporalesco.

Temperature

Minime in calo al centro-sud, in lieve aumento al nord; massime in generale diminuzione.