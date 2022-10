Italia divisa in due dal meteo: al Nord e Toscana possibilità di piogge, nuvoloso sul resto del Paese, con temperature in aumento.

Al Nord

Al mattino instabilità diffusa con acquazzoni e temporali specie su Liguria e arco Alpino, più asciutto sulla Romagna. Al pomeriggio insiste il maltempo, con fenomeni intensi al nord-est. In serata atteso un miglioramento generalizzato, con residue piogge su Liguria e Friuli.

Al Centro

Al mattino isolati piovaschi sull’alta Toscana, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio attese velature in transito su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità medio-alta in transito.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino beltempo su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con cieli soleggiati, poco nuvoloso tra Campania e Molise. In serata ancora tempo stabile, con velature in transito su regioni peninsulari e Sardegna.

Temperature

Minime e massime stazionarie o in aumento su tutta la penisola.

Tendenza per il fine settimana