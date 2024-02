Maltempo al Nord domani, peggiora sulle centrali (video)

clicca qui. Meteo4you è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal Centro Meteo Italiano. Per consultare gli articoli precedenti,

AL NORD

Tempo instabile o perturbato durante la giornata con piogge e acquazzoni sparsi sia al mattino che al pomeriggio e neve sulle Alpi oltre i 1400-1600 metri. Tra la serata e la notte ancora maltempo diffuso con quota neve sulle Alpi in calo fin verso i 1200-1400 metri e fiocchi anche sull’Appennino settentrionale oltre i 1400 -1600 metri.

AL CENTRO

Al mattino molta nuvolosità in transito su tutte le regioni ma con locali piogge solo sulla Toscana. Al pomeriggio ancora cieli nuvolosi ma con tempo asciutto su tutte le regioni. Tra la serata e la notte qualche pioggia in arrivo sulle regioni del versante tirrenico, nuvoloso ma con tempo ancora asciutto altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile ovunque, con cieli soleggiati su regioni ioniche e Sicilia e cieli nuvolosi o irregolarmente nuvolosi altrove. Al pomeriggio nuvolosità in aumento su tutti i settori ma con tempo ancora asciutto. In serata e in nottata cieli molto nuvolosi su tutte le regioni e piogge in arrivo sulla Sardegna.



Temperature minime in generale rialzo su tutta la Penisola, salvo una lieve flessione negativa sul medio-basso versante tirrenico, massime in lieve calo al Nord e stabili o in lieve rialzo al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori.