E’ la piattaforma online di una startup italiana fondata nel 2015, finalizzata allo sviluppo di siti web. Nasce per aiutare le Pmi a creare il proprio sito web e tenerlo aggiornato partendo dai contenuti della pagina Facebook.

Si tratta di un sistema innovativo, intuitivo e facile da utilizzare, che non richiede conoscenze tecniche o consulenze di esperti ed offre un valido aiuto alle micro-imprese che, per carenza di tempo, competenze tecniche e denaro, affidano la loro unica fonte di comunicazione ai social network.

La home page di Majeeko.com è caratterizzata da una grafica colorata si presenta funzionale e semplice per la navigazione. Per accedere al servizio principale della società troviamo la sezione centrale posizionata al centro della home page, dove l’utente deve effettuare il login con Facebook per accedere nel proprio pannello Manager che mostra tutte le pagine Facebook di cui è amministratore. Successivamente si passa alla fase di sincronizzazione della pagina Facebook in modo che il sito riceva tutti i contenuti. L’utente può personalizzare il sito modificando gli elementi grafici, scegliendo il tema grafico più adatto e inserendo pagine ed estensioni desiderate. Infine si sceglie il dominio del sito per andare online. Completano le sezioni di navigazione le aree “Servizi”, “Prezzi”, “Team” e “Lingua” posizionate in alto a destra della home page.

Majeeko consente di provare gratuitamente il servizio creando l’anteprima del proprio sito e, solo dopo averlo testato, di scegliere tra due diverse versioni a paamento. PREMIUM che permette di creare il classico sito vetrina con il dominio personalizzato ,e la versione PRO invece presenta delle funzioni avanzate: l’estensione E-commerce, l’estensione newsletter e l’estensione booking, che consente ai titolari di strutture ricettive di acquisire e gestire le prenotazioni online direttamente dal proprio sito.

La piattaforma consultabile in 12 lingue, tra cui l’italiano, offre un valido aiuto alle PMI che per mancanza di tempo, competenze tecniche e disponibilità economiche hanno difficoltà a farsi conoscere sul web. Caratterizzata dall’uso vivace dei colori per orientare gli utenti, da un’ampia interazione servizi-contenuti-utente e dal forte legame con il web. Presenti infine in fondo alla home page, i collegamenti alle numerosissime pagine social dell’azienda.

