MailUp Marketing Conference 2018, 29-30 novembre a Milano per scoprire il marketing conversazionale

Si svolgerà a Milano, i prossimi 29 e 30 novembre 2018, la seconda edizione della MailUp Marketing Conference, manifestazione dedicata al digital markering e le sue diverse applicazioni.

Un evento diviso in due giornate: una prima parte di bootcamp teorico e pratico di avvicinamento dedicato al digital marketing che si terrà il 29 novembre presso l’Enterprise Hotel di Milano, una seconda sezione invece sarà dedicata alla conference era e propria del 30 novembre presso Palazzo Mezzanotte, per una giornata formativa rivolta al conversational marketing.

Uno solo l’obiettivo dell’iniziativa, ha precisato Stefano Branduardi, Marketing director di MailUp: “aumentare esponenzialmente l’offerta formativa, la possibilità di fare networking, condividere esperienze e pratiche”.

Speaker italiani e internazionali ci consentiranno di sviluppare “uno sguardo più ampio sul mondo digital e, al tempo stesso, il più attento e focalizzato sul fenomeno conversational marketing”.

“Lo faremo seguendo un fil rouge che corre lungo tre step: il pensiero, per individuare il mindset per approcciare l’innovazione, la sfida, per portare a terra scenari applicativi concreti, e l’azione, per scoprire strategia e strumenti migliori per affrontare la crescita”, ha commentato Branduardi.

Un’occasione per conoscere più da vicino “logiche, scenari e tecnologie legati al marketing conversazionale”, una frontiera ormai prossima a convertirsi per i brand nella strategia di tutti i giorni.

La conferenza farà emergere, durante i numerosi interventi in programma, mindset, sfide e modalità d’azione che consentono di implementare la conversazione all’interno delle pratiche di business.

Più di 400 i marketer coinvolti nell’edizione 2018 della MailUp Marketing Conference, all’interno di un ricco panel di speaker che, seppur in definizione, può già annoverare: Andrea Ghizzoni e Santiago Mazza di WeChat/Retex; Nicola Spiller, dell’Osservatorio Omnichannel Customer Experience del Politecnico di Milano; Claudio Dell’Era, dell’Osservatorio Design Thinking for Business del Politecnico di Milano; Ale Agostini di Bruce Clay Europe; Maria Grazia Mattei di Meet The Media Guru; Alex Bellini, esploratore; Armin ZadakBar, di The Armin Bar.

Per informazioni sulle modalità di partecipazione è possibile contattare l’organizzazione telefonando al numero 335 1686925 o scrivendo all’indirizzo conference@mailup.com.