MailUp entra nel mondo dell’intelligenza artificiale, acquisita la società olandese Datatrics

Tutto il mondo è fatto di dati e i dati sono fondamentali per comprenderlo e per muoversi in esso. Un’attitudine digitale che riguarda anche e soprattutto i mercati, compreso quello dell’email marketing e del digital marketing nel suo complesso.

È lo stesso contesto competitivo a centrarsi in maniera crescente sui dati (data economy).

Il Gruppo MailUp ha annunciato ieri l’acquisizione di una partecipazione totalitaria in Datatrics, società olandese titolare di una piattaforma proprietaria di marketing predittivo all’avanguardia, “in grado di rendere la data-science accessibile ai marketer”.

Tale tecnologia permette infatti ai team di marketing di costruire esperienze per i propri clienti basate su dati gestiti tramite intelligenza artificiale, con il risultato in una migliore customer experience ed un conseguente aumento della conversione e fedeltà dei clienti, attraverso una piattaforma di data management sviluppata con un algoritmo di auto-apprendimento.

“MailUp Group e Datatrics condividono lo stesso atteggiamento etico e trasparente verso i consumatori, che mantengono il pieno possesso e governo dei propri dati personali, in accordo con la recente regolamentazione europea in materia di GDPR”, ha dichiarato in una nota aziendale Matteo Monfredini, presidente e fondatore di MailUp.

“Il vantaggio competitivo di Datatrics risiede nella sua value proposition unica per i marketers, che necessitano sempre più di una visione unificata dei dati dei consumatori, usualmente scollegati tra diverse fonti, nonché di uno strumento per gestire la customer experience in tempo reale attraverso tutti i canali di comunicazione rilevanti, inclusi la pubblicità e il web”.

La soluzione Datatrics sfrutterà il supporto di MailUp Group in termini di sales & marketing, comunicazione e accesso a clientela mid-large corporate, ha spiegato nel documento Nazzareno Gorni, amminsitratore delegato e fondatore di MailUp, nonché di servizi centralizzati come amministrazione, contabilità, HR, IT e legale: “MailUp beneficerà dall’introduzione della tecnologia di Datatrics sull’attuale base clienti e rivenditori, e il governo del core dei dati faciliterà il nostro ulteriore percorso di crescita sia organica sia esterna. Dal punto di vista dei clienti, la tecnologia basata sull’intelligenza artificiale permette ai marketer di sperimentare un incremento dei risultati immediato e misurabile, poiché la soluzione di Datatrics è in grado non solo di predire il migliore contenuto da pubblicare sul migliore canale ad un determinato momento, ma anche il miglior modo di influenzare positivamente i consumatori in modo da massimizzare la conversione di un messaggio”.

“Il progetto di Datatrics nasce dalla visione che l’intelligenza artificiale possa essere resa disponibile a tutti i team di marketing. L’Acquisizione rappresenta non sono una tappa complementare al nostro lavoro degli ultimi anni, ma anche una grande opportunità di allargare la nostra visione e di crescere a livello internazionale”, ha commentato Bas Nieland, Amministratore Delegato e fondatore di Datatrics.

La soluzione in questione, spiegano da MailUp, permetterà ai team di marketing di utilizzare direttamente combinazioni di dati senza l’intervento del dipartimento di information technology o di analisti di dati per integrazioni complesse.

L’uso dell’intelligenza artificiale consente la combinazione di dati da molteplici fonti, sia interne del cliente (CRM, email, social network, ecommerce, web analytics e altro ancora) sia esterne (dati demografici, meteo, traffico e altre) utilizzando un approccio di “customer data platform” aperta.

I responsabili del marketing di conseguenza ottengono profili dei consumatori dettagliati, completi ed unificati, che rendono possibile un utilizzo efficiente ed efficace dei diversi strumenti e canali di comunicazione.