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Magistratura Indipendente presenta squadra e programma per rinnovo Csm

Magistratura Indipendente presenta squadra e programma per rinnovo Csm

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Magistratura Indipendente presenta squadra e programma per rinnovo Csm Adnkronos

(Adnkronos) – Sono scaduti oggi alle 13 i termini per la presentazione delle candidature per il rinnovo del Consiglio Superiore della Magistratura, le cui elezioni si terranno il 25 e 26 ottobre 2026. Magistratura Indipendente presenta i candidati iscritti al Gruppo moderato, “espressione di una visione dell’autogoverno fondata sull’autorevolezza della istituzione e sulla sua indipendenza dal potere politico, sulla tutela dell’indipendenza della magistratura, sulla trasparenza delle decisioni e sulla valorizzazione del merito e della professionalità del Magistrato” si legge in una nota di Mi. Candidato per la Corte di Cassazione Salvatore Casciaro, consigliere della Corte Suprema di Cassazione. Per i pubblici ministeri, collegio 1 Stefano Buccini, sostituto procuratore a Venezia. Al collegio 2 Gaetano Bono, sostituto procuratore generale presso la Corte di Appello di Caltanissetta. Per i giudici, collegio 1, Ernesta Occhiuto, giudice presso la Corte di Appello di Milano; Giovanna Mullig, giudice presso il Tribunale di Udine. Collegio 2, Maria Tiziana Balduini, presidente vicario del Tribunale di Roma; Andrea Balba, giudice presso la Corte di Appello di Genova. Per il collegio 3 Maria Ilaria Romano, presidente della I Sezione Civile del Tribunale di Benevento; Giancosimo Mura, giudice presso il Tribunale di Sassari. Per il collegio 4 Giulio Corsini, giudice civile presso il Tribunale di Palermo; Ugo Scavuzzo, presidente della II Sezione Civile del Tribunale di Messina.  

Magistratura Indipendente si presenta all’appuntamento elettorale con un programma articolato in dieci punti fondamentali, spiega il comunicato di Mi: tendenziale stabilità delle regole ordinamentali fissate dal Csm, in funzione della tutela dell’affidamento del magistrato. Valorizzazione del reale percorso professionale del magistrato. Criteri certi, trasparenti e verificabili per la selezione della dirigenza giudiziaria e la verifica della idoneità dei dirigenti. Revisione della circolare sulle valutazioni di professionalità. Revisione della circolare sugli incarichi extragiudiziari. Un Csm più vicino ai magistrati attraverso canali informativi agili, digitali e trasparenti. Potenziamento dei sistemi informatici e utilizzo dell’intelligenza artificiale come strumento di supporto all’attività del magistrato. Contrasto alle derive punitive dei target Pnrr e soluzioni per una maggiore efficienza organizzativa degli uffici. Estensione della disciplina dei carichi esigibili alla Corte di Cassazione e agli uffici di sorveglianza; valorizzazione dell’Ufficio per il Processo. Benessere organizzativo e salvaguardia dello status economico del magistrato nei casi di malattia. Con questa squadra di candidati – conclude la nota di Mi – e con un programma fondato su regole certe, valorizzazione del merito, trasparenza e tutela dell’indipendenza della magistratura, Magistratura Indipendente si presenta al voto del 25 e 26 ottobre con l’obiettivo di contribuire al rafforzamento dell’autogoverno della magistratura”. 

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