MagicBots, parte l’addestramento in fabbrica di un gruppo di Robot cinesi (video)

Nel test eseguito da MagicLab, i robot dimostrano anche di saper svolgere operazioni collaborative su piccola scala, esaltando così la loro capacità di lavorare insieme in modo efficiente. Un mercato mondiale in crescita, in cui c'è ancora spazio per la corsa alla leadership.

I robot umanoidi stanno trasformando il panorama industriale globale, anche in Cina. La startup MagicLab, fondata a dicembre 2023 e nota anche come Magic Atom Robotics Technology, ha recentemente introdotto una flotta di robot umanoidi collaborativi, i MagicBots, in una fabbrica per attività formative e di addestramento. Questa iniziativa rappresenta un salto significativo verso l’automazione avanzata, con l’obiettivo di dominare il mercato entro il 2027.

Robot umanoidi in azione: dall’ispezione alla logistica

Un video pubblicato dall’azienda mostra i MagicBots impegnati in una vasta gamma di compiti industriali, tra cui l’ispezione dei prodotti, la movimentazione di materiali, il picking e il posizionamento di componenti, la scansione e la gestione del magazzino. Le macchine non solo svolgono queste attività con precisione, ma dimostrano anche capacità di collaborazione su piccola scala, evidenziando l’efficienza del lavoro di squadra tra robot.

In un esempio, un robot solleva un pacchetto di materiali da un punto di assemblaggio e lo passa a un altro robot alla postazione di lavoro. Quest’ultimo rimuove i componenti dalla confezione e li trasferisce a macchinari per la lavorazione, dimostrando un flusso operativo senza intoppi.

Caratteristiche tecniche di MagicBot

MagicBot, il robot di terza generazione di MagicLab, è stato presentato a gennaio 2024 e rappresenta una risposta diretta ad Atlas, il celebre robot di Boston Dynamics. Dotato di 42 gradi di libertà lungo il corpo, può sollevare fino a 20 chilogrammi con le braccia e un totale di 40 chilogrammi con tutto il corpo. La struttura, realizzata con materiali ad alta resistenza e peso ridotto, garantisce un’efficienza operativa ottimale.

Il robot, secondo quanto riportato da interestingengineering.com, può operare fino a 5 ore con una singola carica, durante le quali esegue attività come camminare, trasportare materiali e altre operazioni industriali. Questa autonomia lo rende una risorsa altamente versatile per le fabbriche moderne.

Adattabilità ai contesti complessi

Secondo Wu Changzheng, capo di Magic Atom Company, i robot umanoidi superano i tradizionali robot compositi grazie alla loro capacità di adattarsi a contesti ambientali complessi. Le loro caratteristiche antropomorfiche consentono loro di gestire compiti diversi e linee di produzione con layout variabili, rendendoli ideali per settori come l’elettronica di consumo (3C) e gli elettrodomestici, dove le linee di produzione devono essere frequentemente riorganizzate.

Obiettivi futuri e domanda crescente

Con l’ambizione di produrre robot umanoidi su larga scala entro il 2025, la Cina punta a rivoluzionare settori come la logistica, la produzione e le operazioni di ricerca e soccorso. L’integrazione di tecnologie avanzate come quella dei MagicBots non solo aumenta l’efficienza delle fabbriche, ma pone il paese in una posizione di leadership tecnologica globale.

Con il supporto di startup come MagicLab, la Cina si avvia verso un futuro in cui robot umanoidi altamente adattabili non saranno più un’eccezione, ma lo standard operativo nelle fabbriche.

Il mercato mondiale dei robot umanoidi

Il mercato globale dei robot umanoidi è visto in continua crescita anche per i prossimi anni.

Secondo un Report di Precedence Research, questo settore potrebbe passare da 1,57 miliardi di dollari, attesi per la fine dell’anno in corso, ai 7,75 miliardi di dollari attesi per la fine del 2034.

Si stima che il mercato statunitense dei robot umanoidi valga 0,58 miliardi di dollari nel 2024 e che entro il 2034 raggiungerà un valore di circa 2,92 miliardi di dollari, con un CAGR del 17,40% dal 2024 al 2034.

