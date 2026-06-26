Magi strappa la scheda elettorale: “Questa legge è uno sfregio alla Costituzione”

(Adnkronos) – “Questa è la scheda che si troveranno di fronte gli italiani. I cittadini si troveranno davanti un elenco di nomi bloccati che loro potranno ingoiare, ingurgitare, oppure non potranno fare alcuna scelta. Agli italiani verrà voglia di strappare la scheda quando saranno nella cabina elettorale, oppure semplicemente non andranno a votare”. Lo ha detto Riccardo Magi, segretario di +Europa, mostrando il fac-simile della scheda elettorale, che poi ha simbolicamente strappato.

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