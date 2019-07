Depositato negli Stati Uniti nuovo brevetto Accenture per il “quantum computing machine learning module”: aiuterà a sviluppare nuove applicazioni per l’intelligenza artificiale a partire dai modelli di calcolo tradizionali.

Un modello di apprendimento automatico della macchina (machine learning) basato sul calcolo quantistico e sulla possibilità di integrare soluzioni per l’intelligenza artificiale per meglio sfruttare le capacità computazionali rispetto ai modelli di calcolo tradizionali, così Accenture ha ottenuto negli Stati Uniti un nuovo brevetto (US Patent No. 10,275,721) per il “quantum computing machine learning module”.

In tal modo, ogni organizzazione riuscirà ad utilizzare sia il modello di calcolo quantistico, sia l’informatica classica, per ottenere il massimo impatto operativo, la massima efficienza e rapidità decisionale.

“Il calcolo quantistico ha un potenziale enorme in termini di funzionalità operative – ha spiegato in una nota Marc Carrel-Billiard, senior managing director di Accenture Labs – e inoltre offre grande versatilità, con la possibilità di integrare anche il calcolo classico all’interno dei processi decisionali e di massimizzazione del valore”.

Altro elemento chiave della ricerca Accenture è la possibilità di sfruttare il calcolo quantico per sviluppare nuove applicazioni di intelligenza artificiale(IA).

Uno degli obiettivi dell’informatica quantistica è proprio il potenziamento dell’IA aumentandone la velocità di apprendimento.

Grazie alle potenzialità di analisi di un quantitativo enorme di dati in maniera più efficiente, rispetto ai classici computer, sicuramente i computer quantistici potranno aiutare l’intelligenza artificiale nell’espandersi a molti più business e settori di utilizzo (si pensi ai trasporti, alla sicurezza, al mondo finanziario e all’energia).

Inoltre, il modulo descritto, si legge in una nota aziendale, ha la capacità di imparare a dare priorità a determinati compiti invece che ad altri. Man mano che i sistemi quantistici e classici più avanzati ed efficienti vengono integrati, il modulo di apprendimento della macchina di calcolo quantistico può adattarsi di conseguenza, rapidamente ed in maniera efficace.

Accenture da anni porta avanti progetti sull’informatica quantistica e nel 2018 è stata premiata sempre negli Stati Uniti per il brevetto “multi-state quantum optimization engine”.