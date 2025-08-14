MaaS4RER, la conferenza nazionale a Bologna

Lepida, in qualità di soggetto esecutore del MaaS4RER, ha lavorato al raggiungimento dei target della sperimentazione coordinando le varie attività sia tecniche che organizzative.

Si è svolta a Bologna, presso il DAMA – Tecnopolo Data Manifattura Emilia-Romagna, la conferenza nazionale “Verso la mobilità del futuro. Stato dell’arte e prospettive del progetto MaaS for Italy”.

L’evento ha fatto il punto sul programma del PNRR che mira alla digitalizzazione e all’intermodalità del trasporto pubblico locale su scala nazionale, con un focus sulla sperimentazione in Emilia-Romagna (MaaS4RER).

Lepida, in qualità di soggetto esecutore del MaaS4RER, ha lavorato al raggiungimento dei target della sperimentazione coordinando le varie attività sia tecniche che organizzative, coinvolgendo oltre 2.800 utenti, le aziende di trasporto, i MaaS operators.

Durante le due giornate si sono succeduti interventi istituzionali, tavole rotonde e confronti tra esperti, rappresentanti di Regioni e Città, referenti tecnici e stakeholder del settore mobilità.

Tra i temi affrontati: governance del MaaS, stato di avanzamento delle piattaforme regionali e cittadine, prospettive tecnologiche e ruolo delle aziende di trasporto.

L’iniziativa ha rappresentato un momento chiave di riflessione sul futuro della mobilità intelligente e sostenibile in Italia, definendo le possibili strategie future della nostra regione. I materiali della conferenza sono disponibili nel sito dedicato di Regione Emilia-Romagna.

