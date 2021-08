Ma cosa vuol dire il record mondiale di velocità via Internet di 319 Tbps?

L’intero catalogo di Netflix non basterebbe ad esaurire 319 Tbps perché a questa velocità si potrebbero scaricare 57mila film in un secondo.

L’intero catalogo di Netflix non basterebbe ad esaurire 319 Tbps perché a questa velocità si potrebbero scaricare 57mila film in un secondo.

E’ questo un esempio che emerge dal report messo a punto dal National Institute of Information and Communications Technology in Giappone che ha da poco messo a segno il nuovo record mondiale di velocità via Internet raggiungendo i 319 terabytes al secondo. Una velocità quasi doppia rispetto al vecchio record messo a segno in precedenza dai ricercatori dello University College di Londra a 178 Tbps.

Ma cosa significa di fatto una velocità di 319 terabytes al secondo: