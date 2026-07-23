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Lupi a rischio estinzione negli Usa, a New York un centro per salvarli

Lupi a rischio estinzione negli Usa, a New York un centro per salvarli

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Lupi a rischio estinzione negli Usa, a New York un centro per salvarli Adnkronos

(Adnkronos) – Nello Stato di New York, a circa un’ora e mezza da Manhattan, esiste un centro per la tutela e la salvaguardia dei lupi. Dal 1999 il Wolf Conservation Center di South Salem si occupa di proteggere questa specie a rischio estinzione. Nonostante sia una specie protetta, infatti è ancora possibile cacciare i lupi in tre Stati americani. Inoltre una nuova proposta di legge minaccia la loro esistenza. “Ci concentriamo in particolare sul recupero e sulla reintroduzione in natura del lupo rosso e del lupo grigio messicano – racconta Hannah Power, giovane coordinatrice del centro – al momento ci sono 27 lupi nel nostro centro, organizziamo delle visite per spiegare alle persone di cosa ci occupiamo” (servizio di Fabrizio Rostelli da New York). 

internazionale/esteri

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Redazione Key4biz

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