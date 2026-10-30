Lunedì 2 novembre parte Sky Voices, il canale Sky dedicato ai podcast

Il 2 novembre si accende Sky Voices, il primo canale interamente dedicato ai video podcast, disponibile su Sky (canale 118) e su NOW. Lo spazio che riunisce in un unico posto cronaca e attualità, sport, crime, economia, cultura, società e intrattenimento, offrendo al pubblico un nuovo modo di scoprire e seguire approfondimenti, storie e nuove voci.
Tra gli appuntamenti speciali del lancio Come le cipolle, il video podcast Sky Original con Stefania Andreoli, che debutterà proprio il 2 novembre e accompagnerà il pubblico nell’analisi dei temi legati alla salute mentale, partendo da esperienze reali e allargando lo sguardo su domande e temi che accomunano tutti.
Tra i titoli in palinsesto, Now What? il video podcast di Mia Ceran che parte da una domanda semplice – e adesso, che cosa succede? – per andare oltre la notizia e indagarne le conseguenze sulla vita quotidiana, in un format arricchito e che si apre al confronto con ospiti esperti sui temi affrontati. La cronaca è invece al centro della nuova stagione di Un avvertimento prima di iniziare, il video podcast condotto da Pablo Trincia, che dà voce alle vittime, ai sopravvissuti, ai loro familiari e ai professionisti coinvolti nelle indagini. Ogni episodio ricostruisce storie di violenza, ingiustizie e vicende complesse, cercando di portare alla luce ciò che si nasconde dietro i fatti. Con 3 Fattori, Mariangela Pira racconta invece i principali temi della finanza, dell’economia e della geopolitica economica. Un format che affronta questioni complesse – dai mercati all’energia, dalle politiche economiche agli scenari internazionali – con un linguaggio chiaro e accessibile a tutti. Spazio anche a Sky Cube – Cosa c’è da sapere il format di Sky TG24 che approfondisce temi e fenomeni del presente attraverso il punto di vista e l’analisi dei giornalisti della testata. E ancora lo sport con Sky Calcio Unplugged, con una formazione rinnovata che vedrà Fayna affiancare Gianluca Di Marzio e Stefano Borghi, per raccontare il mondo del calcio tra campionato e coppe e fantacalcio. L’offerta comprende anche la nuova stagione di Sky TG25 – Bonus Track, lo spin-off digitale condotto da Alessio Viola, che incontra personaggi del mondo della cultura, spettacolo e attualità. Oltre a un’intervista digitale esclusiva per Sky Voices a Cesare Cremonini, realizzata da Vera Spadini a Londra in occasione di “One Night in London.
Ma accanto alla novità e agli Sky Original, Sky Voices porterà in palinsesto anche i principali protagonisti del mondo digitale, con proposte che alternano interviste, racconti personali, ironia e approfondimento.
Tra questi i videopodcast prodotti e distribuiti da Corax: PoretCast, il format di Giacomo Poretti che incontra personaggi del mondo dello spettacolo, della cultura e dello sport, tra ironia e riflessione e Un’ora sola ti vorrei, condotto da Giorgia Soleri, che trasforma il primo appuntamento in un’occasione per domande intime e confessioni; Con OnePodcast arrivano One More Time, il videopodcast di Luca Casadei dedicato alle cadute e alle rinascite di personaggi celebri e non e Dentro il caso, che si addentra nel mondo del true crime con il giornalista Marco Maisano e il criminologo Edoardo Orlandi, ricostruendo alcuni dei più noti casi di cronaca nera italiana; La proposta di Vois comprende Vita Futura, condotto da Giorgia Surina, che esplora attraverso interviste intime i cambiamenti che segnano la vita delle persone; Tressessanta, il format di Virginia Gambardella dedicato al benessere di mente, corpo e anima e Storie di Brand, scritto e narrato da Max Corona, che esplora la nascita e l’evoluzione dei marchi più famosi del mondo.
Inoltre, Passa dal BSMT, il format di interviste di Gianluca Gazzoli a protagonisti di mondi diversi, dallo sport alla musica, dalla scienza all’imprenditoria.
Prossimamente in arrivo anche i video podcast tratti dai documentari Sky Original, che tornano su storie e vicende al centro della cronaca per approfondirne aspetti e prospettive inedite. In Scuola Diaz (working title), Pablo Trincia ricostruisce i drammatici fatti del G8 di Genova del luglio 2001, dalle proteste e dagli scontri culminati nella morte di Carlo Giuliani fino alla violenta irruzione delle forze dell’ordine nella scuola Diaz, diventata uno degli episodi simbolo di quei giorni. Con Dopo la notte – Voci da Crans Montana, Niccolò Agliardi parte dalla docuserie Sky Original per approfondire la dimensione emotiva di una tragedia che ha segnato e scosso l’opinione pubblica, dando spazio alle esperienze e alle voci di chi ne è stato toccato. In Troviamo Denise: Storia di una bambina scomparsa, Marco Maisano ripercorre il caso attraverso testimonianze, materiali d’archivio e indagini controverse, per fare luce sulle piste seguite e sugli interrogativi ancora irrisolti.
L’offerta porterà così sul canale linguaggi, generi e voci differenti, ampliando progressivamente le possibilità di scoperta per il pubblico.
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