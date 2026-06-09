Luca Parmitano porta l’Italia e l’Europa verso la Luna

Per la prima volta nella storia, un astronauta italiano farà parte di una missione del programma che riporterà gli esseri umani verso la Luna. La NASA ha annunciato che Luca Parmitano, astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), sarà uno dei quattro membri dell’equipaggio di Artemis III, la missione prevista per la seconda metà del 2027 e destinata a preparare il ritorno degli astronauti sulla superficie lunare.

Si tratta di una tappa storica non solo per l’Italia, ma anche per l’Europa. Parmitano, già protagonista di due missioni sulla Stazione Spaziale Internazionale e primo italiano ad aver comandato la ISS, entra infatti nel cuore del programma Artemis, il grande progetto internazionale con cui la NASA punta a costruire una presenza stabile dell’uomo sulla Luna e, in prospettiva, ad aprire la strada alle future missioni verso Marte.

“Per un lancio spaziale servono tante componenti. Per me la piattaforma di lancio è l’Italia, il nostro sistema educativo. L’Italia mi mi ha dato gli strumenti professionali necessari. L’Asi, l’agenzia spaziale europea, mi ha dato il primo volo per mettere alla prova quelle skill. L’Esa per me è come la launch tower. Connette mondi diversi, costruendo ponti e connessioni per elevare individui per raggiungere il loro potenziale. Il razzo è la Nasa, che mi ha permesso di essere parte di questo gruppo incredibile di persone. Il carburante è tutta la mia famiglia“, ha dichiarato dal palco Luca Parmitano.

L’anno scorso, a Bruxelles, in occasione della 17esima edizione dell’European Space Conference, Parmitano aveva spiegato al microfono del nostro direttore Luigi Garofalo che “Proprio per un ritorno sulla Luca, l’Europa vuole essere ed è già tra i primi posti al mondo nella Ricerca&Sviluppo, perché forniamo il modulo di servizio alla navetta Orion, quella che fornisce motore, energia elettrica e supporto alla vita all’astronave che porterà gli astronauti verso la Luna. Ma l’Europa vuole sviluppare anche una serie di progetti sulla superficie lunare, tra cui un lender, ossia un sistema capace di portare, inizialmente, una tonnellata e mezza sulla superficie della Luna e poi creare un sistema satellitare innovativo di navigazione e comunicazione intorno alla Luna, perché sulla Luna non esiste il GPS, non abbiamo un campo magnetico, quindi la navigazione è estremamente complessa perché non si può utilizzare la bussola. Quindi l’Europa sta lavorando per un ritorno sulla Luna, ma questa volta sulla Luna andrebbero europei”.

Ma già nel 2024, intervenendo alla Conferenza “Space and Underwater” di Cybersecurity Italia a Roma, Parmitano aveva dichiarato sempre al direttore Garofalo che “sperava di poter contribuire ad un ulteriore volo, possibilmente verso la Luna“. Desiderio esaudito.

L’equipaggio di Artemis III

Insieme a Parmitano voleranno tre astronauti statunitensi: l’americano Andre Douglas, riserva per Artemis II ed esperto della capsula Orion; l’americano Frank Rubio, nel 2022 sulla missione spaziale Sojuz MS-22 a bordo della ISS; Randy Bresnik, astronauta statunitense e tenente colonnello del Corpo dei Marines. Bob Hines sarà il membro di backup della missione.

L’astronauta della NASA Bob Hines è stato inoltre designato membro di riserva dell’equipaggio.

L’annuncio è stato dato al Johnson Space Center di Houston da Jared Isaacman, amministratore della NASA, nel corso di una conferenza NASA dedicata al futuro del programma lunare americano.

Il programma Artemis, guidato dalla Nasa, coinvolge decine di paesi, e l’Esa fornisce il modulo di servizio che dà energia e propulsione alla navetta Orion. L’Asi, l’Agenzia spaziale italiana, è invece fornitrice di un modulo pressurizzato per astronauti studiato per la superficie della Luna.

“Artemis III spingerà oltre i confini delle operazioni dei veicoli spaziali in orbita. L’incarico di pilota affidato all’astronauta dell’ESA Luca Parmitano riflette la profondità delle competenze europee nel volo spaziale umano e si basa sulla sua vasta esperienza operativa in situazioni di alta pressione”, ha affermato Josef Aschbacher, Direttore Generale dell’ESA.

Chi è Luca Parmitano

“È una notizia che non ci sorprende, ma ci riempie di soddisfazione, perché rappresenta uno sviluppo di un percorso preparato da tempo che vedrà la presenza di astronauti italiani nelle future missioni Artemis per il ritorno stabile sulla Luna”. ha dichiarato il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Teodoro Valente.

Luca Parmitano è un astronauta italiano dell’ESA che ha trascorso 366 giorni nello spazio in due missioni di lunga durata sulla Stazione Spaziale Internazionale, Volare e Beyond. Durante queste missioni, ha collaborato a centinaia di esperimenti, ha effettuato sei “passeggiate spaziali” (attività extraveicolari – EVA) per un totale di oltre 30 ore ed è diventato comandante della Stazione. Da quando è tornato sulla Terra, ha ricoperto il ruolo di referente dell’ESA presso il Johnson Space Center della NASA a Houston, agendo come “CapCom” e addestrando gli astronauti dell’ESA alle “passeggiate spaziali” (EVA) e alle operazioni robotiche. L’anno scorso, Luca ha partecipato all’Underway Recovery Test 12 della NASA al largo della costa della California per simulare l’ammaraggio e il recupero degli astronauti di Artemis da un modello in scala reale della navicella Orion.

Prima di entrare a far parte del corpo degli astronauti europei, Luca è stato selezionato nel 2007 dall’Aeronautica Militare Italiana per diventare pilota collaudatore. Si è formato come pilota collaudatore sperimentale presso l’EPNER, la scuola francese per piloti collaudatori di Istres. Luca è stato promosso al grado di colonnello dell’Aeronautica Militare Italiana in vista della sua missione Beyond nel 2019. Ha accumulato oltre 2000 ore di volo, è abilitato su più di 20 tipi di aerei militari ed elicotteri e ha pilotato oltre 40 tipi di velivoli. Le sue competenze tecniche come pilota collaudatore saranno nuovamente messe alla prova durante la missione Artemis III.

Una missione diversa da tutte le altre

Nonostante il nome possa trarre in inganno, Artemis III non sarà la missione che riporterà gli astronauti sulla superficie della Luna. Dopo una revisione del programma, la NASA ha deciso di utilizzare questo volo come una grande missione di prova, destinata a ridurre i rischi delle future spedizioni lunari.

L’equipaggio decollerà dalla Florida a bordo della capsula Orion, lanciata dal gigantesco razzo Space Launch System (SLS), ma resterà in orbita terrestre bassa, la stessa regione dello spazio nella quale opera la Stazione Spaziale Internazionale.

Qui verrà messa alla prova una delle operazioni più delicate dell’intero programma Artemis: il rendez-vous e l’attracco tra Orion e i veicoli che un giorno porteranno gli astronauti sulla Luna.

Il test decisivo per il ritorno sulla Luna

La NASA vuole verificare in condizioni reali come possano operare insieme sistemi sviluppati da aziende diverse e progettati per lavorare nello spazio profondo.

Secondo il piano illustrato dall’agenzia, Orion incontrerà in orbita almeno uno dei lander lunari attualmente in sviluppo. Potrebbe trattarsi del Blue Moon di Blue Origin, della versione lunare di Starship sviluppata da SpaceX oppure, come suggerito dallo stesso Isaacman, di entrambi.

Gli astronauti effettueranno manovre di attracco, attraverseranno i portelli tra i veicoli e testeranno i sistemi di supporto vitale, le interfacce software e le procedure operative che saranno indispensabili quando le stesse operazioni dovranno essere eseguite non a poche centinaia di chilometri dalla Terra, ma in orbita attorno alla Luna.

L’intera missione dovrebbe durare circa due settimane e rappresenterà una sorta di prova generale del futuro sbarco lunare.

Perché Parmitano è una scelta importante

La presenza di Parmitano nell’equipaggio non è casuale. L’astronauta siciliano è considerato uno dei membri più esperti del corpo astronauti europeo. Nel corso della sua carriera ha accumulato oltre 360 giorni nello spazio, partecipato a numerose attività extraveicolari e guidato la Stazione Spaziale Internazionale.

La sua esperienza sarà particolarmente preziosa in una missione che richiederà una stretta collaborazione tra equipaggi, sistemi spaziali differenti e partner internazionali.

Per l’Europa, e per l’Italia in particolare, la nomina rappresenta anche il riconoscimento del ruolo svolto all’interno del programma Artemis. L’ESA fornisce infatti il modulo di servizio della capsula Orion, mentre l’Agenzia Spaziale Italiana contribuisce allo sviluppo delle infrastrutture che saranno utilizzate nelle future basi lunari.

Il primo passo verso una presenza permanente sulla Luna

La NASA considera Artemis III uno dei passaggi più importanti dell’intero programma. La missione servirà a validare tecnologie, procedure e modalità operative prima di affrontare le future spedizioni lunari.

L’obiettivo finale non è soltanto tornare sulla Luna, ma imparare a viverci e lavorarci in modo continuativo. Per questo Artemis III viene descritta come una missione destinata a raccogliere le conoscenze necessarie per costruire una presenza umana stabile sul nostro satellite.

E per la prima volta, in questa nuova fase dell’esplorazione lunare, ci sarà anche un astronauta italiano in prima linea.

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