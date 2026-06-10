Anthropic lancia Claude Fable 5, un modello “Mythos-class” disponibile al pubblico ma con limiti di sicurezza su cybersecurity, biologia e chimica. Mythos 5, senza alcune restrizioni, resterà invece riservato solamente a un pubblico selezionato e fornitori di infrastrutture critiche.

Anthropic presenta Claude Fable 5, il nuovo modello AI “Mythos-class” pensato per l’uso generale ma con guardrail sulle aree più sensibili. Secondo la società, è il modello più potente mai reso disponibile su larga scala da Anthropic e supera i precedenti Claude in software engineering, lavoro di conoscenza, visione, ricerca scientifica e attività complesse di lunga durata.

Il caso Stripe: mesi di lavoro compressi in giorni

Uno degli esempi più forti riguarda il codice. Durante i test iniziali, Stripe ha riferito che Fable 5 ha compresso mesi di lavoro ingegneristico in pochi giorni. In una codebase Ruby da 50 milioni di righe, il modello avrebbe eseguito in un giorno una migrazione estesa all’intero codice che, manualmente, avrebbe richiesto a un intero team oltre due mesi.

Fable 5 risulta anche più efficiente nell’uso dei token rispetto ai modelli Claude precedenti. In valutazioni su compiti complessi di programmazione, il modello ottiene risultati elevati anche con livelli medi di sforzo computazionale, rispettando standard di qualità tipici di codebase di produzione.

Mythos 5 resta per pochi

In parallelo Anthropic ha rilasciato anche Claude Mythos 5, basato sullo stesso modello di Fable 5 ma con alcune protezioni rimosse. L’accesso sarà inizialmente riservato ai partner di Project Glasswing, il programma per cyber defender e fornitori di infrastrutture software critiche, in collaborazione con il governo degli Stati Uniti.

Secondo Anthropic, Mythos 5 ha le capacità cyber più forti oggi disponibili in un modello AI. L’obiettivo è dare ai difensori un vantaggio nella messa in sicurezza del software prima che capacità simili diventino accessibili anche ad attori malevoli o a modelli concorrenti.

Restrizioni su biologia, chimica e ricerca scientifica

Le restrizioni non riguardano solo la cybersecurity. Anthropic ha deciso di applicare guardrail ampi anche a biologia e chimica. La ragione è il carattere dual use di molte richieste: le stesse capacità che possono accelerare la ricerca scientifica potrebbero aiutare attori malevoli in attività biologiche rischiose.

Anthropic afferma che Mythos 5 ha già mostrato risultati significativi nel drug design e nella biologia molecolare. Secondo la società, esperti interni di progettazione proteica avrebbero accelerato alcune fasi del processo di sviluppo di farmaci di circa dieci volte. In un test, il modello avrebbe svolto senza assistenza umana compiti normalmente svolti da uno scienziato: scelta dei siti di legame, selezione degli strumenti di protein design, esecuzione dei test e recupero dagli errori.

Mythos 5 avrebbe anche prodotto nuove ipotesi scientifiche in biologia molecolare e condotto attività di ricerca genomica in modo largamente autonomo per oltre una settimana. Anthropic sostiene che alcuni risultati saranno pubblicati nei prossimi mesi.

Costo e disponibilità

Claude Fable 5 e Claude Mythos 5 costano 10 dollari per milione di token in input e 50 dollari per milione di token in output. Il prezzo è inferiore a meno della metà rispetto a Claude Mythos Preview.

Claude Fable 5 è disponibile da oggi per tutti. Claude Mythos 5 resta invece limitato ai partner di Project Glasswing, con le protezioni cyber rimosse, e presto ad alcuni ricercatori selezionati nel campo della biologia, con guardrail su biologia e chimica rimossi ma protezioni cyber ancora attive.

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