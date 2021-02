Detenere Bitcoin “è leggermente meglio che detenere contanti”. L’ha detto Elon Musk, la persona più ricca del mondo (con un patrimonio valutato 185 miliardi di dollari alla fine di gennaio). “Il Bitcoin”, ha aggiunto, “è quasi quanto la valuta legale. La parola chiave è quasi”.

“Solo uno sciocco non guarderebbe altrove”

“Quando la valuta legale ha un interesse reale negativo, solo uno sciocco non guarderebbe altrove”, ha twittato Elon Musk, il quale ha anche difeso l’investimento di Tesla in bitcoin, sostenendo che la differenza con i contanti ha reso “abbastanza avventuroso” per la società quotata allo S&P detenere la criptovaluta. Non contento, Elon Musk ha dichiarato che in futuro la stessa Tesla Motors potrebbe accettare pagamenti in Bitcoin.

Tesla ha investito 1,5 miliardi di dollari di bitcoin

L’acquisto di 1,5 miliardi di dollari di bitcoin da parte di Tesla ha fatto salire la criptovaluta questa settimana sopra i 50.000 dollari. Lo scorso aprile, un Bitcoin valeva poco più di 5.000 dollari. Come dire, i tweet pro Bitcoin e gli investimenti di Elon Musk (circa l’otto per cento dei suoi 14,9 miliardi di cassa in Bitcoin) fanno lievitare il valore della criptovaluta.

Meglio le criptovalute o le stablecoin?

A questa domanda ha risposto su Key4biz Rosa Giovanna Barresi: “Alle tradizionali criptovalute come Bitcoin, che sono libere di fluttuare sul mercato, si sono affiancate le stablecoin, che vantano una parità nominale con il dollaro, in quanto garantite da un deposito pari all’ammontare della moneta emessa (attenzione: si tratta di una riserva di garanzia fruttifera e depositata presso privati). Sebbene siano più volte state presentate come mezzi di pagamento, le stablecoin sono un ottimo affare per chi le emette, che raccoglie nuovo capitale e continua ad incassare gli interessi sulla riserva di garanzia. In nazioni con inflazione a doppia cifra e con rigido controllo sui cambi, molti le considerano un vero e proprio investimento in grado di proteggere i propri risparmi dall’inflazione”.

Il valore del Bitcoin

Al momento si registra solo un mercato in preda all’euforia per il Bitcoin. Nelle ultime 24 ore la criptovaluta ha segnato un nuovo massimo intraday a 52.520 dollari portando la capitalizzazione a ridosso dei 1.000 miliardi di dollari. Oggi il valore del Bitcoin è rimasto stabile a 51.284 dollari.