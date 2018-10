Luigi Lonigro

Who is Who

Nel 2001 entra in 01 Distribution come Direttore Commerciale. Nel 2004 diventa direttore divisione theatrical fino al 2011, quando assume il ruolo di direttore dell’azienda.

Lonigro ha iniziato la sua carriera nel 1990 in Class Cinematografica dove è stato responsabile del posizionamento e vendita del prodotto delle società di distribuzione rappresentate in Puglia e Basilicata dalla Class Cinematografica.