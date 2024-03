Luigi Garofalo nuovo direttore di Key4biz

È Luigi Garofalo il nuovo direttore responsabile di Key4biz. L’editore punta su risorse interne per la nuova direzione del giornale.

5G & Co. 2024. Everything is Connected” è il titolo della 6° edizione del 5G Italy, la Conferenza internazionale organizzata dal CNIT (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni), si terrà a Roma il 16 e 17 aprile.

Mancano i talenti per l’IA in Europa e le imprese finiscono per litigarsi l’esiguo numero di professionisti rispetto alla domanda, a suon di aumenti di stipendio. Ma se lo potranno permettere tutti?

Leggi il resto delle notizie nella dailyletter di oggi 11 marzo 2024.