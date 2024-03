Luigi Garofalo il nuovo direttore di Key4biz

C’è energia positiva nella nostra redazione con la nuova direzione. Luigi Garofalo: “Key4biz lancerà proposte per accelerare la digitalizzazione dell’Italia e rafforzare la cybersicurezza del Paese e lo faremo coinvolgendo le aziende strategiche e con gli occhi già proiettati alle tecnologie di frontiera. Siamo nell’era dell’intelligenza artificiale, un'alleata per la crescita economica, ma è anche una fase caratterizzata da un overload di notizie sull’AI stessa e non mancano fake news e deepfake generati per influenzare gli elettori delle nostre democrazie: con analisi, approfondimenti, contesti, idee e interviste proviamo a dimostrare che il giornalismo è vivo”.

È Luigi Garofalo il nuovo direttore responsabile di Key4biz. L’editore punta su risorse interne per la nuova direzione del giornale.

Dal 2016 in Key4biz, Luigi Garofalo, 41 anni, è un giornalista professionista che racconta l’Innovazione tecnologica: in particolare, è specializzato in Cybersecurity, TLC, PA digitale, Data Protection e Sanità digitale.

Da maggio 2021 è anche direttore responsabile del quotidiano Cybersecurity Italia, nato per veicolare la cultura della cybersicurezza nel Paese e per creare un collante tra gli attori dell’ecosistema della cybersecurity: decisori politici, aziende, Università e Ricerca.

“Sono felice di dirigere Key4biz, il giornale per il quale lavoro da ormai 8 anni in sinergia con colleghi. Con la nuova linea editoriale, Key4biz lancerà proposte”, ha spiegato il neodirettore Luigi Garofalo, “per accelerare la digitalizzazione dell’Italia e rafforzare la cybersicurezza del Paese e lo faremo coinvolgendo le aziende strategiche e con gli occhi già proiettati alle tecnologie di frontiera.

Siamo nell’era dell’intelligenza artificiale: un’alleata per la crescita economica, ma è anche una fase caratterizzata da un overload di notizie sull’AI stessa e non mancano fake news e deepfake generati per influenzare gli elettori delle nostre democrazie: con analisi, approfondimenti, Conferenze, contesti, idee e interviste proviamo a dimostrare che il giornalismo è vivo e che le firme contano.

Sapere, capire, raccontare e dare valore ai nostri lettori e a tutti i nostri stakeholder. Questa la nostra missione”.

Il profilo

I suoi “scoop” sono 2 figli.

Ha collaborato, tra gli altri, per i siti de l’Espresso e il Messaggero. Nel 2011 ha scritto con Giampiero Gramaglia, già direttore dell’ANSA, il libro “Complici – La relazione pericolosa tra l’Italia e il regime di Gheddafi” – Editori Riuniti.

Si è laureato con 110 e lode in Scienze della Comunicazione all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

È stato tra i moderatori della Conferenza ComoLake2023 – la Cernobbio del digitale ed è il moderatore principale di CyberSec, la Conferenza internazionale promossa e organizzata dal giornale Cybersecurity Italia.

