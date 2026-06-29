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Luglio caldo per gli scioperi nei trasporti, il 5 è la giornata nera per i voli

Luglio caldo per gli scioperi nei trasporti, il 5 è la giornata nera per i voli

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Luglio caldo per gli scioperi nei trasporti, il 5 è la giornata nera per i voli Adnkronos

(Adnkronos) – Luglio si preannuncia un mese complicato per chi viaggia, con un elevato numero di agitazioni che interesseranno il trasporto aereo, ferroviario, il trasporto pubblico locale e alcuni servizi collegati. La giornata più critica sarà quella di domenica 5 luglio, quando saranno previsti diversi scioperi nel comparto aeroportuale. Ma chi dovrà mettersi in viaggio, oltre a quella data, dovrà fare attenzione anche ai due giorni successivi, 6 e 7 luglio e il 23 e 24 luglio. 

Secondo il calendario degli scioperi pubblicato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si inizia subito, il 2 luglio, con lo sciopero regionale di 8 ore del personale di Db Cargo Italia in Lombardia, dalle 3.31 alle 11.29. La tornata di proteste successiva arriverà il 5 luglio, giornata con il maggior numero di agitazioni. Nel trasporto aereo sono previsti uno sciopero di 24 ore del personale Enav dell’aeroporto di Milano Malpensa; uno sciopero di 24 ore nazionale del personale delle aziende del comparto aereo, aeroportuale e dell’handling, sia aderenti sia non aderenti ad Assohandlers; uno sciopero nazionale di 24 ore del personale navigante easyJet. A questi più lunghi, si aggiungeranno lo sciopero di 8 ore del personale Adr Security degli aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino (10-18); lo sciopero di 4 ore del personale Enav di Malpensa (13-17); lo sciopero di 4 ore del personale FedEx di Malpensa (14-18); lo sciopero di 4 ore del personale Asc Handling dell’aeroporto di Catania Fontanarossa (14-18). Inoltre, nella stessa giornata è inoltre previsto uno sciopero di 24 ore del personale di Autolinee Toscane nel bacino di Firenze. 

Anche il 6 luglio sarà una giornata di protesta: sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale dell’Amts di Catania; sciopero nazionale di 24 ore del personale Mercitalia Shunting & Terminal, dalle 21 del 6 luglio alle 21 del 7 luglio; sciopero di 4 ore del personale di Autolinee Toscane nella sede operativa di Prato (18.30-22.30).  

Il 7 luglio è previsto, invece, lo sciopero regionale di 8 ore del personale Rfi – Direzione operativa infrastrutture territoriale di Palermo, dalle 9 alle 17. Due giorni di tregua e ripartono le proteste: sciopero nazionale del personale operativo equipaggi di Italo, dalle 3 del 9 luglio alle 2 del 10 luglio. Sempre lo stesso giorno, sono in programma lo sciopero generale regionale proclamato in Puglia per l’intera giornata, con esclusione del trasporto aereo e degli appalti ferroviari e lo sciopero nazionale di 8 ore del personale Captrain Italia, dalle 16.01 alle 23.59. 

A seguire, l’11 luglio sciopero di 24 ore del personale Amat di Palermo; il 15 luglio intera giornata di sciopero per il personale Elior addetto ai servizi di ristorazione e logistica a bordo dei treni Trenitalia, proclamato da diverse sigle sindacali, con possibili ripercussioni sui servizi di ristorazione ferroviaria; il 20 luglio sciopero di 24 ore del personale Csc Mobilità di Latina e sciopero di 4 ore del personale di Autolinee Toscane nel bacino urbano di Firenze (19-23). Il 21 luglio, invece, sciopero di 24 ore all’aeroporto di Milano Malpensa del personale Alha e Mle-Bcube.  

Il mese caldo delle proteste si chiude con le due date del 23 e 24 luglio, anch’esse roventi: nuova mobilitazione nazionale nel settore ferroviario e del trasporto pubblico locale. Lo sciopero interesserà il personale delle imprese ferroviarie e del trasporto merci su rotaia dalle 21 del 23 luglio alle 20.59 del 24 luglio. Per alcune aziende ferroviarie regionali e locali è previsto anche lo stop del trasporto pubblico per l’intera giornata del 24 luglio. 

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Redazione Key4biz

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