Gli Standard 6G in Arrivo

Secondo Jan Ellsberger, Direttore Generale di ETSI, gli standard per le reti 6G saranno disponibili tra il 2029 e il 2030. ETSI, l’organismo europeo per la standardizzazione, ha annunciato che i lavori preparatori inizieranno presto. Tuttavia, il passaggio al 6G rappresenterà un’evoluzione graduale del 5G, piuttosto che una rivoluzione tecnologica.

Ritardi nell’adozione del 5G in Europa

Nonostante i progressi sul 6G, l’Unione Europea è ancora lontana dagli obiettivi di copertura 5G universale previsti per il 2023. Il rapporto State of the Digital Decade della Commissione Europea evidenzia che il ritardo nella diffusione del 5G potrebbe ostacolare l’adozione di tecnologie avanzate, come l’intelligenza artificiale, che richiedono connessioni internet ultraveloci.

Il ruolo di ETSI nella standardizzazione

ETSI collabora con il consorzio globale 3GPPP per sviluppare standard di telecomunicazione applicabili in tutto il mondo, coinvolgendo regioni come l’UE, gli Stati Uniti, la Cina e il Giappone. Solo il 30% delle richieste di standardizzazione di ETSI proviene dalla Commissione Europea, mentre la maggior parte deriva direttamente dall’industria.

Nuove Tecnologie e Formazione

Tra le priorità di ETSI per il futuro vi è lo sviluppo di tecnologie emergenti, come il quantum computing, e la formazione di nuove competenze per i professionisti del settore. ETSI partecipa anche all’attuazione delle normative europee, come il regolamento sull’intelligenza artificiale (AI Act), sottolineando che i tempi per la creazione degli standard dipendono dall’impegno dell’industria.

Tabella Riassuntiva

