Il via libera di Bruxelles alla fusione fra Orange e Masmovil in Spagna non rappresenta in automatico un liberi tutti per un consolidamento generalizzato nella Ue. La decisione è una buona notizia per le parti coinvolte, ma potrebbe non avere un effetto a catena più ampio. La Ue sembra ancora piuttosto orientata verso mercati nazionali concorrenziali. Insomma, il dogma del quarto operatore non è stato superato.

Per questo Orange e MasMovil hanno proposto un pacchetto di rimedi che prevedeva la vendita delle risorse dello spettro a Digi Communications e un accordo di roaming correlato, trasformando di fatto l’MVNO nel nuovo quarto operatore di rete mobile della Spagna. E così la Commissione ha accettato.

Merger con impegni



“La joint venture di Orange e MásMóvil minaccia la concorrenza nella fornitura al dettaglio di servizi Internet mobili e fissi in Spagna. Ma gli impegni offerti dalle parti consentiranno a Digi, l’operatore di rete mobile virtuale più grande e in più rapida crescita in Spagna, di replicare la forte concorrenza pressione esercitata da MásMóvil”, ha detto Margrethe Vestager, vicepresidente europea responsabile della politica di concorrenza della Commissione. “Garantiranno che i consumatori spagnoli continuino a beneficiare di un mercato competitivo delle telecomunicazioni, in termini di prezzi, qualità e connettività 5G”.

Spettro venduto come rimedio



Tali impegni vedranno MasMovil vendere lo spettro in tre bande – 1800 MHz, 2,1 GHz e 3,5 GHz – a Digi perché possa costruire la sua rete mobile di proprietà. Separatamente, la nuova entità dovrà consentire a Digi di circolare sulla sua rete, ma Digi sarà libera di continuare a utilizzare la rete di Telefonica, come fa per il suo servizio virtuale, o di scegliere un altro operatore di telefonia mobile, in pratica Vodafone, se lo desidera.



Tuttavia, nonostante il riferimento di Vestager alla concorrenza nel mercato Internet fisso, la Commissione non ha richiesto misure correttive in tale ambito. In effetti, Digi ha già “una rete fissa a banda larga (fibra) relativamente grande in Spagna, che continua a costruire”. Pertanto, l’entità risultante dalla fusione non è tenuta a vendere alcuna attività fissa a favore della banda larga.

“Ciò rappresenta un risultato positivo dal punto di vista di Orange, che ha dovuto cedere importanti asset nel settore della fibra per acquisire Jazztel nel 2015”, ha detto James Robinson, analista senior di Assembly Research.

Orange è davvero ottimista riguardo alle notizie. “La nostra proposta di joint venture con MasMovil creerà un unico attore, più forte e più sostenibile in Spagna. Unendo le forze, possiamo crescere, innovare e guidare gli investimenti in Spagna a vantaggio dei consumatori e delle imprese”, ha detto Il Ceo di Orange Christel Heydemann. Un commento simile è arrivato da Meinrad Spenger, Ceo di MasMovil, che ha anche aggiunto che “vale la pena aspettare tutte le cose belle!”.



Orange e MasMovil hanno annunciato i loro piani di joint venture nel luglio 2022. Gli ultimi 18 mesi hanno dato luogo a molte speculazioni, in primo luogo sull’eventuale approvazione dell’accordo da parte dell’UE e, in secondo luogo, su cosa ciò significherebbe per la probabilità di un maggiore consolidamento del mercato in Europa.

Ma la volontà di Bruxelles di affermare Digi come il quarto operatore in Spagna suggerisce che non è pronta a fare il grande passo e ad accettare un mercato della telefonia mobile composto da tre operatori. Ancora non se ne parla.

“In linea con la sua decisione nel caso Wind/Tre in Italia, la Commissione Ue ha richiesto un rimedio ‘fix-it-first’ per facilitare la creazione di un nuovo operatore di rete mobile, Digi”, ha detto Robinson, riferendosi alla fusione che ha creato Wind Tre e ha innescato il lancio di Iliad quasi sei anni fa in Italia.



Background

In attesa di conoscere possibili sviluppi sul mercato italiano dopo il rifiuto di Vodafone all’offerta di Iliad, tutti gli occhi sono puntati sulla proposta di fusione Vodafone/Three nel Regno Unito, dove l’Autorità per la concorrenza e i mercati (CMA) sta attualmente esaminando il potenziale impatto dell’accordo, un processo che dovrebbe durare ancora qualche tempo. Anche se la CMA, l’Ofcom e le altre parti interessate nel Regno Unito terranno d’occhio la decisione della Commissione su Orange/MasMovil, tutti i mercati nazionali sono diversi.



Buona notizia per Orange e Masmovil

Inoltre, come osserva Kester Mann, Direttore Consumatori e Connettività presso CCS Insight, il fatto che Orange/MasMovil abbia dovuto vendere asset mobili per portare a termine l’accordo potrebbe far riflettere Vodafone e Three.

“Se Vodafone e Three dovessero fare lo stesso, farebbero affidamento sulla ricerca di una terza parte disponibile per completare l’accordo. Potrebbe non essere facile”, ha detto Mann.

La conclusione è che questa è una buona notizia per Orange e MasMovil, se non tanto per i loro rivali spagnoli; la JV avrà più di 30 milioni di clienti mobili, 7,3 milioni di clienti fissi e 2,2 milioni di utenti TV, sostiene Orange.

Ma non è necessariamente un presagio di tempi normativi più facili per le società di telecomunicazioni europee in generale. Per quanto ne sappiamo, la Commissione Europea non ha ammorbidito la sua posizione sui mercati a quattro operatori.