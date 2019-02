Luci e ombre nel debutto di Anthem

Primo in classifica, ma i dati di vendita non sono incoraggianti.

Dopo un’accoglienza tiepida da parte della critica, Anthem ha debuttato al primo posto nella classifica UK.

Tuttavia, il primo posto in classifica non permette di inquadrare il successo commerciale di Anthem. I dati parlano infatti di vendite in formato fisico equivalenti alla metà di quelle di Mass Effect Andromeda. Rispetto a Destiny 2, invece, si parla di appena il 10%.

Sui dati grava la grossa incognita dell’incidenza del mercato digitale. Come sempre, infatti, le cifre relative al digital delivery non sono state diffuse ed è plausibile pensare che i volumi del mercato digitale siano in crescita.

Un altro dato impietoso viene dal paragone con titoli dello stesso anno. Le copie fisiche di Anthem vendute, infatti, sono al momento inferiori anche a quelle di Kingdom Hearts 3 e Resident Evil 2, prendendo in considerazione la prima settimana sul mercato.