Luce, gas e internet con unica offerta: costi e risparmi

Le offerte combinate luce, gas e internet sono un’opzione in più a disposizione delle famiglie che vogliono risparmiare sulle proprie bollette. Questo genere di offerta prevede l’attivazione di contratti per le utenze con un unico fornitore o con fornitori che lavorano in partnership tra loro.

Il risparmio che si può ottenere e i vantaggi garantiti da questo genere di offerta sono interessanti: per trovare la soluzione più conveniente sul mercato libero è essenziale tener conto dei propri consumi annui e confrontare su SOStariffe.it le migliori offerte luce e gas e internet del momento.

Come funzionano le tariffe luce, gas e internet con un unico fornitore

Le offerte convergenti che riuniscono in un unico contratto le utenze luce, gas e internet hanno fatto la loro comparsa sul mercato da pochi mesi, ma stanno riscuotendo crescenti consensi.

Questo genere di offerta è una soluzione conveniente soprattutto sul piano pratico: ci si relazione con un unico fornitore, spesso si riceve un’unica bolletta e, di conseguenza, c’è una sola scadenza da ricordare e, a seconda del metodo di pagamento scelto, un solo bollettino da pagare o una sola domiciliazione sul conto corrente da dover autorizzare.

Sul mercato attualmente sono disponibili varie offerte luce, gas e internet: in alcuni casi i fornitori luce e gas propongono un’offerta in collaborazione con un operatore telefonico, mentre in altri casi sono gli stessi operatori telefonici ad aver allargato la loro offerta e ad aver incluso nel loro listino anche la fornitura di luce e gas.

Se, indubbiamente, la gestione di un unico contratto fa risparmiare tempo, è lecito chiedersi se fa risparmiare anche denaro e se quindi ai vantaggi legati alla gestione quotidiana del contratto si aggiungono anche dei vantaggi economici.

Unico contratto o attivazione separata: cosa conviene?

Per capire se le offerte convergenti luce, gas e internet sono davvero convenienti oppure se si risparmia di più procedendo con l’attivazione separata dei tre contratti è essenziale mettere a confronto le tariffe proposte dai fornitori.

L’Osservatorio di Segugio.it ha analizzato la convenienza delle offerte luce, gas e internet con un unico fornitore e ha stimato il risparmio ottenibile per due profili di consumo: una famiglia con consumi medi e una famiglia con consumi ridotti.

Nel confronto sono state prese in considerazione le migliori offerte convergenti e le migliori offerte singole di luce, gas e internet casa con connessione in fibra ottica.

Per la famiglia con consumi nella media, pari a 2.700 kWh di energia elettrica e a 1.400 Smc di gas all’anno attivare un’offerta convergente luce, gas e internet è meno conveniente rispetto all’attivazione separata dei contratti. Attivare separatamente le utenze gas, internet e luce approfittando delle migliori offerte dei fornitori sul mercato libero permette infatti di risparmiare fino a 38 euro all’anno.

La situazione cambia se invece si prendono in considerazione le offerte combinate luce e internet. In questo caso un’offerta a pacchetto si rivela più economica rispetto all’attivazione separata delle utenze e il risparmio annuo arriva a 72 euro.

Se si vuole attivare un’offerta gas e internet bisogna prestare attenzione: in questo caso le offerte convergenti risultano infatti molto più costose rispetto alle tariffe applicate in caso di attivazione separata dei contratti. Scegliendo fornitori diversi per il gas e per la connessione internet casa si arrivano a risparmiare 136 euro all’anno.

Chi ha consumi inferiori alla media può invece beneficiare di un risparmio maggiore. Considerando una famiglia che consuma circa 1.350 kWh di energia elettrica e circa 700 Smc di gas all’anno, l’attivazione di un’unica offerta per luce, gas e internet si traduce in un risparmio annuo di 65 euro rispetto all’attivazione separata dei contratti.

Anche il pacchetto luce e internet garantisce un buon risparmio rispetto ai contratti attivati singolarmente: in questo caso la spesa si riduce di 49 euro all’anno. Come già visto per la famiglia tipo, anche in questo caso per le utenze gas e internet è più conveniente procedere con l’attivazione separata dei contratti. Il risparmio ottenibile rispetto all’offerta convergente è di 68 euro all’anno.

Come trovare l’offerta più giusta per le proprie esigenze

Per capire qual è la soluzione più conveniente è essenziale tener conto dei propri consumi medi e delle proprie abitudini. Sulla base di queste informazioni, si può passare al confronto delle offerte luce, gas e internet disponibili sul mercato libero, in modo da capire se si risparmia di più con le offerte convergenti o con i contratti separati.

Usare il comparatore di SOStariffe.it velocizza la ricerca delle offerte più convenienti sul mercato. Indicando i propri consumi medi, infatti, si può avere subito un quadro delle tariffe migliori del mercato libero.

Nel caso in cui le offerte convergenti dovessero risultare le più convenienti per il proprio profilo di consumo, bisognerebbe comunque ricordare che è sempre possibile cambiare fornitore solo per la luce, per il gas o per internet, mantenendo attive le altre utenze. Il passaggio tra operatori sul mercato libero è infatti sempre possibile e a costo zero.