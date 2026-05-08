Luce e gas: i prezzi all’ingrosso in leggero calo ad aprile

Ad aprile i prezzi all’ingrosso di luce e gas in Italia si sono mantenuti sopra al livello di inizio anno, anche se in discesa rispetto al picco di marzo.

Rubrica settimanale Sos Energia, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Una guida per il consumatore con la comparazione dei prezzi dell’elettricità, del gas e dell’acqua. Per consultare tutti gli articoli, clicca qui.

Le tensioni geopolitiche continuano a far sentire i propri effetti sui mercati energetici. Ad aprile i prezzi all’ingrosso di luce e gas in Italia si sono mantenuti sopra al livello di inizio anno, anche se in discesa rispetto al picco di marzo.

Le quotazioni mantengono un andamento altalenante e volatile, a causa delle incertezze legate alla durata del conflitto in Iran e alla ripresa dei traffici nello stretto di Hormuz. In questo contesto di imprevedibilità e di rapidi cambiamenti, è importante monitorare il mercato libero e controllare quali sono le condizioni contrattuali proposte dalle migliori offerte luce e le migliori offerte gas.

Il comparatore di SOStariffe.it consente di confrontare le tariffe dei fornitori partner e permette di stimare il risparmio che si può ottenere passando a un’offerta diversa.

PSV in calo, ma i prezzi del gas si mantengono alti

A seguito dello scoppio della guerra in Iran e del blocco dello stretto di Hormuz, l’Europa è stata investita da una crisi energetica che sta spingendo all’insù i prezzi del gas e del petrolio. Anche sul mercato italiano sono evidenti i riflessi delle tensioni internazionali: il PSV (Punto di Scambio Virtuale), il prezzo all’ingrosso usato come riferimento dalla maggior parte dei fornitori, ha iniziato a salire subito dopo l’inizio degli attacchi di Stati Uniti e Israele in Iran.

Dopo mesi di relativa stabilità, le quotazioni sono salite rapidamente: se a febbraio il valore medio mensile del PSV è stato di 0,377 €/Smc, a marzo si è arrivati a 0,558 €/Smc. Durante il mese di aprile si è registrato un lieve calo, con un valore medio di 0,492 €/Smc, ma i prezzi continuano a variare rapidamente.

Osservando l’andamento del PSV nelle ultime settimane si nota una riduzione dei prezzi nella prima metà del mese di aprile, con una ripresa della salita nella seconda metà del mese. L’incertezza riguardo alla riapertura dello stretto di Hormuz tiene ancora alta la tensione sui mercati e rende difficile prevedere la durata della crisi.

PUN in calo, con prezzi molto volatili

La composizione del mix energetico italiano e il meccanismo del prezzo marginale fanno sì che le quotazioni del gas influenzino direttamente anche il prezzo dell’elettricità. La crisi in corso, quindi, ha comportato un immediato aumento anche del prezzo della luce.

Il PUN, il Prezzo Unico Nazionale, ha avuto un andamento simile rispetto a quello del PSV, passando da valori inferiori a 110 €/MWh a febbraio a circa 140 €/MWh a marzo, per poi scendere attorno ai 120 €/MWh ad aprile.

Nonostante il prezzo all’ingrosso di aprile abbia fatto segnare un lieve calo su base mensile, i prezzi risultano molto volatili. Su base giornaliera, durante il mese ci sono state variazioni in aumento e in diminuzione che hanno superato anche il 20% e la forbice tra il valore più alto e quello più basso del mese di aprile è di circa 50 €/MWh (il minimo è stato di 101 €/MWh il 12 aprile e il massimo di 160 €/MWh il 1° del mese).

Confrontare le migliori offerte per abbassare la spesa per le bollette

Grazie al confronto delle offerte luce e gas disponibili sul mercato libero, si possono trovare buone occasioni per ridurre la spesa per le bollette.

Per individuare le tariffe che fanno risparmiare di più rispetto a quella attivata con il proprio fornitore si può fare affidamento sul comparatore di SOStariffe.it. Basta inserire una stima dei propri consumi o chiedere un’analisi gratuita della bolletta per ricevere un’indicazione personalizzata delle soluzioni più convenienti proposte dai fornitori partner.

Quando si valutano offerte alternative è importante considerare di che tipo di tariffa si tratta: la scelta è tra offerte a prezzo bloccato, che fissano il prezzo della componente energia (nel caso dell’elettricità) o della materia prima (nel caso del gas) per un periodo minimo di 12 mesi, e offerte a prezzo indicizzato, nelle quali il costo di luce o gas si adegua mensilmente in base all’andamento dei prezzi all’ingrosso.

Scegliendo un’offerta a prezzo fisso si conosce in anticipo il prezzo che verrà pagato per l’energia elettrica e per il gas. Le migliori offerte dei fornitori partner di SOStariffe.it al momento partono da 0,10 €/kWh per l’elettricità e da 0,43 €/Smc per il gas. Optando per un’offerta a prezzo indicizzato, invece, si accetta che il prezzo vari mese per mese a seconda dell’evoluzione delle quotazioni: le migliori offerte del momento a prezzo variabile partono da 0,129 €/kWh per l’elettricità e da 0,447 €/Smc per il gas.

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