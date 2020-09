Arera: “Con la ripresa delle attività produttive e il conseguente aumento della domanda di energia si sta verificando il prevedibile rialzo dei prezzi in tutta Europa”. Effetti diretti sui consumatori, in bolletta: -13% l’elettricità, -12% il gas.

Durante questo 2020 le famiglie italiane hanno sperimentato un risparmio complessivo in bolletta di circa 207 euro/anno rispetto al 2019.

Il dato è contenuto nel nuovo “Aggiornamento delle condizioni di tutela – IV trimestre 2020” dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera), in cui sono evidenziati i trend dei prezzi per energia elettrica e gas nel corso del terzo trimestre 2020.

La ripresa economica e dei consumi

“Il sistema energetico sta gradualmente riprendendo le posizioni che aveva prima dell’emergenza Covid”, ha affermato il Presidente di Arera, Stefano Besseghini.

“Con la ripresa delle attività produttive e il conseguente aumento della domanda di energia – ha precisato – si sta verificando il prevedibile rialzo dei prezzi in tutta Europa”.

“Il quadro generale – ha aggiunto il Presidente – verrà influenzato, nei prossimi mesi, anche dalle scelte che accompagneranno il Recovery Fund, in particolare per il sostegno alle fonti rinnovabili future, che oggi ricadrebbe sulla bolletta”.

Con la ripresa delle attività economiche e dei consumi, successiva alla fase più critica della pandemia di Covid-19, cioè quella post lockdown, si concretizza l’atteso rimbalzo dei prezzi dell’energia, che sono segnalati ora più vicini a quelli pre-virus.

L’effetto in bolletta

Dopo i forti ribassi del secondo trimestre 2020 (-18,3% l’elettricità e -13,5% il gas), continuati anche nel terzo trimestre per il gas (-6,7%), con un leggero rialzo per l’elettricità (+3,3%), si registra un rialzo per la bolletta dell’elettricità del +15,6% e per la bolletta gas del +11,4%.

Come anticipato, l’effetto sui consumatori di questi rimbalzi dei prezzi di luce e gas si dovrebbe tradurre in una bolletta più leggera per le famiglie.

Per l’elettricità la spesa nel 2020 per la famiglia-tipo sarà di circa 485 euro, si legge in una nota Arera, con una variazione del -13,2% rispetto al 2019, corrispondente a un risparmio di circa 74 euro/anno.

Nello stesso periodo, la spesa della famiglia tipo per la bolletta gas sarà di circa 975 euro, con una variazione del -12% rispetto ai 12 mesi dell’anno precedente, corrispondente ad un risparmio di circa 133 euro/anno.

La ripresa dei consumi di energia, si legge nell’Aggiornamento, ci dà conferma della ripartenza dell’economia in Italia e in Europa, con un graduale rialzo delle quotazioni delle diverse voci.