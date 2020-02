Per essere certi di attivare tariffe luce e gas vantaggiose, senza dover fare i conti con brutte sorprese e con rincari tariffari, è possibile puntare sulle offerte luce e gas a prezzo bloccato. Questa particolare tipologia di offerte rappresenta una delle soluzioni più vantaggiose per chi passa dal mercato tutelato al Mercato Libero dell’energia.

Per risparmiare sui costi delle bollette di luce e gas, sia nel breve che, soprattutto, nel lungo periodo è opportuno valutare con molta attenzione la scelta delle tariffe da attivare.

Il Mercato Libero dell’energia mette a disposizione una vasta gamma di opzioni tra cui scegliere ed offre importanti occasioni di risparmio rispetto al regime di Maggior Tutela che, ancora per un paio d’anni, continuerà a rappresentare un’opzione per gli utenti che non vogliono affidarsi al Mercato Libero, rinunciando così alla possibilità di tagliare le bollette.

Luce e Gas e Mercato Libero

Passare al Mercato Libero, infatti, permette di contenere i costi delle forniture energetiche ma obbliga l’utente a valutare con molta attenzione le tariffe da attivare. Una scelta attenta delle tariffe di luce e gas permetterà di sfruttare prezzi vantaggiosi per l’energia, con un immediato calo degli importi delle bollette. A febbraio 2020, ad esempio, un “cliente tipo” (consumo annuo di 2700 kWh di elettricità e 1400 Smc di gas) che passa dal mercato di Maggior Tutela al Mercato Libero può risparmiare sino a 200 Euro all’anno sulle bollette energetiche.

Per scegliere le offerte migliori, in base alle proprie esigenze, è possibile consultare il comparatore di SosTariffe.it. Impostando il proprio consumo annuo, o effettuando una stima dei consumi con il tool integrato, sarà facile individuare le tariffe luce e gas più convenienti da attivare per dare un taglio alla bolletta.

I vantaggi delle offerte luce e gas a prezzo fisso

Grazie a queste offerte, infatti, l’utente che sceglie tariffe a prezzo bloccato potrà contare sullo stesso prezzo dell’energia elettrica (espresso in €/kWh) e del gas naturale (espresso in €/Smc) per un lungo periodo di tempo, a differenza di quanto avviene nel mercato di Maggior Tutela dove sono previsti costanti aggiornamenti tariffari.

Gli utenti che ancora sono nel mercato tutelato, infatti, devono fare i conti con aggiornamenti trimestrali dei prezzi di luce e gas che vengono annunciati periodicamente (ad inizio gennaio, aprile, luglio, ottobre) dall’ARERA, l’Autorità per l’energia, che modifica i prezzi in base all’andamento del mercato all’ingrosso, aumentando o diminuendo le tariffe a seconda delle necessità del momento.

Prezzo bloccato

Chi sceglie le offerte luce e gas a prezzo bloccato potrà contare su di un prezzo fisso per la componente della bolletta legata all’effettivo consumo di energia in casa. In sostanza, l’elettricità ed il gas naturale utilizzati verranno tariffati sulla base di prezzi fissi e chiari che non cambieranno per tutta la durata del periodo promozionale, stabilito dalle condizioni contrattuali dell’offerta attivata.

Il fornitore non avrà alcun modo per cambiare il prezzo di luce e gas delle offerte a prezzo bloccato e dovrà attendere la fine del periodo di prezzo fisso per proporre al cliente dei nuovi prezzi di luce e gas. La proposta va effettuata con almeno un mese di anticipo rispetto all’effettivo cambio tariffario ed il cliente sarà libero di scegliere se accettare la modifica o se cambiare fornitore, senza alcuna penale, scegliendo tra le nuove offerte del Mercato Libero le soluzioni più vantaggiose in base alle proprie esigenze.

La maggior parte delle offerte luce e gas a prezzo fisso presenti sul Mercato Libero include un prezzo bloccato per 12 mesi dal momento della sottoscrizione. Tra le tante tariffe disponibili ci sono anche soluzioni che prevedono un prezzo bloccato per 24 mesi.

Le offerte

Queste offerte, solitamente caratterizzate da tariffe leggermente più alte rispetto a quelle con prezzo bloccato per 12 mesi, si rivelano ottime per proteggersi nel lungo periodo dai possibili rincari tariffari che potrebbero colpire il mercato energetico, sia per quanto riguarda l’elettricità che il gas naturale.

Scegliere un’offerta a prezzo bloccato, assicurandosi di optare per soluzioni tariffarie realmente convenienti (grazie alla comparazione online è facile individuare le tariffe realmente convenienti), garantisce agli utenti la possibilità di sfruttare i vantaggi del mercato di libera concorrenza andando sia a risparmiare rispetto al mercato tutelato che a proteggersi contro possibili rincari tariffari, sia nel breve periodo che nel lungo periodo.

Offerte luce e gas: le alternative al prezzo bloccato

Il Mercato Libero presenta anche diverse alternative alle offerte a prezzo bloccato con soluzioni tariffarie diverse che possono risultare inizialmente più convenienti (in alcuni casi) ma che nel lungo periodo potrebbero comportare un incremento della spesa a causa della volatilità del mercato energetico internazionale ed italiano.

Come alternative alle offerte a prezzo bloccato è possibile puntare su: