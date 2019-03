Luca Manuelli

Presidente

Cluster Fabbrica Intelligente

Attuale Chief Digital Officer di Ansaldo Energia, è stato nominato nuovo Presidente del Cluster Fabbrica Intelligente (CFI), l’associazione riconosciuta dal MIUR che unisce oltre 300 tra imprese di grandi e medio-piccole dimensioni, università e centri di ricerca, associazioni imprenditoriali e stakeholder del manufacturing avanzato.

Laureato in Economia e Commercio alla LUISS con un Master in Business Administration, è dal 2012 in Ansaldo Energia dove ricopre il ruolo di Chief Digital Officer & SVP Quality, IT and Process Improvement.

È membro del CdA del Centro di Competenza START 4.0; del Comitato degli esperti coordinato dal MISE, che ha supportato il lancio e l’implementazione del Piano Industria 4.0 e che sta lavorando alla definizione di un framework europeo integrato Industry 4.0 nella Trilaterale Germania/Francia/Italia.

Fa inoltre parte dell’Osservatorio Nazionale per la Cyber Security, Resilienza e Business Continuity dei Sistemi Elettrici e dell’Advisory Board dell’Osservatorio Industria 4.0 del POLIMI.

In precedenza, ha operato in diversi ruoli e settori nell’ambito del Gruppo Finmeccanica (oggi Leonardo) per circa 13 anni, ha gestito una breve esperienza imprenditoriale in partnership con il Gruppo Class Editori, nella quale ha creato e gestito Webjob, e ha ricoperto diversi ruoli manageriali in Indesit Company (4 anni) e nel Gruppo Ferrovie dello Stato (7 anni), dopo le prime esperienze professionali come Consulente in Studio Ambrosetti e Product Manager in American Express.