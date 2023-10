Luca Luciani guiderà Cellnex in Italia al posto di Gianluca Landolina che, dopo 8 anni, lascia la società italiana e prende il timone di Cellnex Uk.

Luca Luciani, ricorda una nota, ha infatti iniziato la sua carriera alla Procter&Gamble per poi passare a Bain&Company e, successivamente, in Enel. In seguito, è stato per oltre 10 anni in Telecom Italia poi ceo di Value Partner e co-founder della start-up Bai Communications Italia.