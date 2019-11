Luca Attias sarà direttore del Dipartimento per la trasformazione digitale

Il ministro dell’Innovazione, Paola Pisano, ha annunciato che l’attuale Commissario Straordinario per l’attuazione dell’Agenda Digitale, Luca Attias, sarà presto direttore del Dipartimento per la Trasformazione Digitale.

“Il Commissario digitale si sta trasformando– ha spiegato il ministro Pisano all’agenzia di stampa Dire – diventerà il direttore del Dipartimento di Innovazione all’interno di questo Ministero. Così andremo in continuità con tutte quelle che sono state le piattaforme abilitanti che in questi tre anni sono state create proprio per agevolare l’innovazione”.

Il Dipartimento per la trasformazione digitale è la struttura di supporto alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la promozione ed il coordinamento delle azioni del Governo finalizzate alla definizione di una strategia unitaria in materia di trasformazione digitale e di modernizzazione del Paese attraverso le tecnologie digitali.

Il Dipartimento che sarà guidato da Attias dà quindi attuazione alle direttive del Presidente in materia e assicura il coordinamento e l’esecuzione dei programmi di trasformazione digitale.

L’annuncio è arrivato subito dopo che il Presidente del Consiglio Conte ha firmato il decreto di ricostituzione del Comitato Banda Ultralarga, affidando alla ministra Pisano la responsabilità di presiedere il Tavolo: “che è strategico per lo sviluppo digitale del Paese”, ha spiegato Pisano in un post su Facebook, aggiungendo che “insieme al Ministero dello Sviluppo Economico e agli altri Ministeri coinvolti lavoreremo per rilanciare i lavori nelle aree bianche e sbloccare i fondi per le aree grigie del Paese e i voucher per la connettività di cittadini e PMI”.