Luca Argentero è il testimonial del nuovo Sky Mobile

Vicino ad Alex Del Piero, l’attore si trasferisce nel condominio Sky e scopre che lì tutto è “illimitato”, come i giga di Sky Mobile.

Prende il via oggi la campagna di comunicazione di Sky Mobile, la nuova offerta mobile di Sky che rende l’offerta di contenuti e connettività di Sky davvero unica. A raccontare questa importante novità è Luca Argentero, testimonial di Sky Mobile e protagonista della nuova campagna ambientata nell’ormai famoso “condominio Sky” al fianco di Alessandro Del Piero.

L’attore – che di recente ha vestito i panni dell’Avvocato Ligas nella serie Sky Original – arriva nel cortile del condominio con un trolley e viene accolto da Del Piero che lo invita a fare un giro del palazzo. Il telefono di Argentero inizia subito a vibrare: i vicini lo hanno già aggiunto alla chat del condominio. “Amici illimitati”, commenta Alex. Poco dopo, i due incontrano la vicina Carla, che ha ritirato una busta indirizzata a Del Piero: “Attenzioni illimitate”. Il giro prosegue e, prima, vedono alcuni ragazzi giocare a calciobalilla e a scacchi, per un “divertimento illimitato”, e poi alcuni condomini che si rilassano con i propri device, all’insegna del “relax illimitato”. Ecco, dunque, che Argentero capisce che lì è tutto illimitato, proprio come Sky Mobile: per chi è già cliente Sky, la nuova offerta può includere, infatti, giga e minuti illimitati.

La campagna di comunicazione, ideata dalla Sky Creative Agency, sarà declinata sui canali TV della piattaforma Sky, le reti free-to-air di Sky, i canali digital, social e retail Sky.

Tutte le info su Sky Mobile sono disponibili sul sito sky.it/mobile.

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