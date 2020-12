La guida completa per generare il codice lotteria da mostrare nel 2021 alle casse prima di pagare. Chi sceglierà la moneta elettronica vincerà di più fino a 5 milioni. La privacy è tutelata.

Nel 2021 conviene mostrare il codice lotteria prima di pagare in negozi e supermercati, perché solo in questo modo sarà possibile partecipare alla lotteria degli scontrini con premi fino a 5mila euro ogni settimana. Se poi si paga anche con bancomat, carta di credito, prepagate o con pagamenti digitali è possibile vincere fino a 5 milioni di euro l’anno.

La partecipazione alla lotteria degli scontrini dovrebbe iniziare da gennaio 2021, ma, molto probabilmente, scatterà dal mese successivo, perché nel decreto Milleproroghe si prevede di inserire l’inizio da febbraio 2021 per adeguare i registratori di cassa dei commercianti.

Come si genera il codice lotteria da mostrare alla cassa?

Se vuoi partecipare alla lotteria degli scontrini vai sul sito https://servizi.lotteriadegliscontrini.gov.it/codicelotteria:

qui si genera il codice lotteria da mostrare all’esercente quando fai acquisti di importo maggiore o uguale a 1 euro. Il codice lotteria è un codice (alfanumerico) a barre, generato a partire dal tuo codice fiscale.

Portalo sempre con te e mostralo ogni volta che fai acquisti!

È possibile stampare il codice lotteria o memorizzalo sul proprio dispositivo mobile o anche memorizzarlo nelle app dedicate alle carte dei negozi e supermercati. Io l’ho attivato, per esempio, nell’app ‘Stocard’, così mi ricordo sempre di mostrare il codice lotteria alla cassa prima di dare la “scheda” per usufruire degli sconti o per la raccolta dei punti.

Quali sono i premi

Le estrazioni “ordinarie” premiano solo i consumatori:

sette premi di 5.000 euro ciascuno ogni settimana ;

; tre premi da 30.000 euro ciascuno ogni mese ;

; un premio di 1 milione di euro ogni anno.

Nel caso di estrazioni “zerocontanti”, ossia dedicate a chi ha pagato con la moneta elettronica lo scontrino estratto premia sia il consumatore sia l’esercente:

quindici premi da 25.000 euro ciascuno per il consumatore e quindici premi da 5.000 euro ciascuno per l’esercente, ogni settimana ;

; dieci premi di 100.000 euro ciascuno per il consumatore e dieci premi di 20.000 euro ciascuno per l’esercente, ogni mese ;

; un premio di 5.000.000 di euro per il consumatore e un premio di 1.000.000 di euro per l’esercente, ogni anno.

Calendario estrazioni

Le prime estrazioni settimanali del 2021 saranno effettuate giovedì 14 gennaio fra tutti i corrispettivi trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal 4 gennaio 2021 al 10 gennaio 2021 entro le ore 23:59.

Le estrazioni mensili verranno effettuate ogni secondo giovedì del mese, per gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema lotteria entro le 23:59 dell’ultimo giorno del mese precedente (se il secondo giovedì del mese coincide con una festività nazionale, l’estrazione è rinviata al primo giorno feriale successivo).

Ecco il calendario delle estrazioni mensili 2021:

giovedì 11 febbraio

giovedì 11 marzo

giovedì 8 aprile

giovedì 13 maggio

giovedì 10 giugno

giovedì 8 luglio

giovedì 12 agosto

giovedì 9 settembre

giovedì 14 ottobre

giovedì 11 novembre

giovedì 9 dicembre.

A inizio 2022, in data da definire, si terranno le prime estrazioni annuali a cui parteciperanno tutti gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal 1°gennaio 2021 alle ore 23:59 del 31 dicembre 2021.

La data delle estrazioni annuali per tutti gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal 1°gennaio alle ore 23:59 del 31 dicembre di ciascun anno, è stabilita con atto del Direttore Generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, a seguito della quantificazione dei premi non reclamati che concorrono alla formazione di altri premi da distribuire in occasione dell’estrazione annuale.

Se partecipo alla lotteria i miei acquisti vengono tracciati?

No, la lotteria degli scontrini non consente il tracciamento dei tuoi acquisti. Al sistema lotteria arrivano solo dati riguardanti l’importo speso, la modalità di pagamento (contante o elettronico) e il tuo codice lotteria, mentre non arrivano altri dati descrittivi del tuo acquisto (tipologia del bene o del servizio acquistato).

Questi dati sono raccolti e conservati nella banca dati del sistema lotteria dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e possono essere utilizzati esclusivamente dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli nelle estrazioni e per risalire a te solo in caso di vincita (tramite l’abbinamento codice lotteria – codice fiscale). Né l’esercente né altri potranno invece risalire a te per profilazioni o analisi delle tue abitudini di spesa.

A chi vengono forniti i dati relativi ai miei acquisti?

Importi, modalità di pagamento e codice lotteria relativi ai tuoi acquisti vengono trattati telematicamente e convogliati nella banca dati del sistema lotteria dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, per essere utilizzati esclusivamente nelle estrazioni e per risalire a te solo in caso di vincita (tramite l’abbinamento codice lotteria – codice fiscale).

Né l’esercente né altri potranno invece risalire a te per profilazioni o analisi delle tue abitudini di spesa.

Come vengono utilizzati i dati relativi ai miei acquisti?

Importi, modalità di pagamento e codice lotteria relativi ai tuoi acquisti vengono utilizzati esclusivamente dal sistema lotteria dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, per generare i biglietti virtuali che ti consentono di partecipare alle estrazioni e per risalire a te in caso di vincita (tramite l’abbinamento codice lotteria – codice fiscale).

Come viene tutelata la privacy dei miei acquisti?

Le informazioni raccolte nella banca dati del sistema lotteria sono trattate dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) esclusivamente per le finalità della lotteria, in qualità di titolare autonomo, nel rigoroso rispetto delle regole di legge. ADM si avvale di Sogei come responsabile del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

Il trattamento dei tuoi dati – rilevati dai singoli esercenti e convogliati telematicamente alla banca dati del sistema lotteria – è incompatibile con qualsiasi trattamento effettuato per finalità diverse dalla partecipazione alla lotteria. Non a caso non è prevista, né al momento della generazione del codice lotteria né al momento dell’acquisto, l’identificazione di chi chiede e di chi utilizza il codice lotteria. Al fine di minimizzare il trattamento dei tuoi dati, potrai ottenere il codice lotteria inserendo solo il tuo codice fiscale nell’area pubblica o nell’area riservata del Portale Lotteria.

Anche l’utilizzabilità del tuo codice fiscale per ottenere il codice lotteria è verificata da ADM attraverso un servizio informatico che l’Agenzia delle entrate rende disponibile al sistema lotteria.

In sostanza lo Stato italiano promette la tutela della privacy per i cittadini che parteciperanno alla lotteria degli scontrini: il Garante per la protezione dei dati personali ha dato l’ok al sistema informatico scelto.

Per ulteriori informazioni consultare le domande e risponde frequenti sul sito della Lotteria degli scontrini: https://www.lotteriadegliscontrini.gov.it/portale/faq-la-lotteria