Il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, convinto di scovare 5 miliardi dell’evasione dei contributi Inps con una piattaforma blockchain per certificare crediti e debiti. E poi spunta probabilità doppia di vincere alla lotteria degli scontrini per chi preferisce le carte.

Una piattaforma multilivello per la condivisione dei dati tra Inps–Inail–Agenzia delle Entrate con l’utilizzo della blockchain contro l’evasione dei contributi. Offrire la probabilità doppia di vincere alla lotteria degli scontrini a chi preferisce pagare con la moneta elettronica rispetto al contante. Sono le due ultime novità a cui il Governo sta lavorando per inserirle nella legge di Bilancio con l’obiettivo di contrastare l’evasione fiscale ed incentivare l’utilizzo dei pagamenti digitali.

Piattaforma blockchain contro l’evasione dei contributi Inps per recuperare 5 miliardi

La fattibilità della piattaforma blockchain per bollinare crediti e debiti è all’ordine del giorno dell’incontro di questa mattina tra i presidenti di Inps, Inail e Agenzia delle Entrate con il ragioniere generale dello Stato, Biagio Mazzotta, secondo quanto risulta al quotidiano la Repubblica, che aggiunge “il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, è convinto di aver scovato una sacca di evasione utile a far quadrare i conti della manovra. Almeno 5 dei 7 miliardi cifrati nella nota di aggiornamento al Def come coperture dalla lotta all’evasione sarebbero il frutto di questo piano”. Il piano, annunciato da Luigi Di Maio la scorsa settimana come “il software contro l’evasione dei contributi Inps per recuperare 4-5 miliardi”, punta a porre fine alla compensazione automatica dei crediti Inps, in forte aumento, e per usarli, questa è l’idea di Tridico, occorrerà la preventiva autorizzazione dall’Inps o dall’Agenzia delle entrate o dai commercialisti con la piattaforma blockchain a certificare i crediti e i debiti.

Perché probabilità doppia di vincere alla lotteria degli scontrini per chi preferisce le carte

Parallelamente il Governo sta studiano diversi incentivi per accelerare i pagamenti digitali nel Paese: oltre al cashback, il riaccredito sul conto corrente di uno o due punti di Iva per chi fa acquisti con la carta di credito o il bancomat, anche la lotteria degli scontrini telematici, che saranno realtà dal prossimo gennaio (dallo scorso luglio sono in vigore per chi ha un volume di affari superiore a 400mila euro). Chi pagherà con carta di credito e bancomat avrà una probabilità doppia di vincere all’estrazione, perché, a parità di importo, il sistema gli assegnerà un numero doppio di biglietti virtuali rispetto al pagamento in contanti. Inoltre, mentre a chi paga con la moneta elettronica il sistema attribuirà automaticamente i biglietti, chi usa il contante dovrà invece dare il proprio codice fiscale all’esercente. Ma perché la lotteria degli scontrini dovrebbe incentivare i pagamenti digitali? Ogni mese si terrà un’estrazione con premi da 10mila a 50mila euro e un’estrazione finale ogni anno, che rimetterà in gioco tutti i biglietti, con un premio da un milione di euro.