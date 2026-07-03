L’oro blu conquista i mercati: boom per il Blue Bond di Acea

(Adnkronos) – La finanza punta con decisione sull’acqua grazie al debutto a Palazzo Mezzanotte del primo e maggiore Blue Bond italiano, emesso da Acea per un valore di 500 milioni di euro. L’operazione ha riscosso un successo straordinario tra gli investitori istituzionali, con una domanda che ha superato di tre volte l’offerta, confermando una solida fiducia nei progetti di sostenibilità. Queste risorse, raccolte tramite un titolo a sei anni con cedola al 3,375%, finanzieranno la modernizzazione delle infrastrutture idriche per azzerare le perdite, contrastare il cambiamento climatico e ottimizzare il riciclo delle acque reflue. Si consolida così il legame tra mercati ed ecologia, trasformando la salvaguardia idrica in un asset di primo piano.

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