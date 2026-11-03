L’invito alla Regione Lombardia di farsi promotrice presso il Governo e il Parlamento della moratoria nazionale “per fermare la proliferazione di infrastrutture caratterizzate da enormi consumi energetici, rilevanti fabbisogni idrici e trasformazioni territoriali”. Cosa chiedono i comitati regionali.

Stop data center, la protesta della Rete nazionale dei Comitati alla Regione Lombardia

In Italia sono ancora pochi e non attirano l’attenzione dei grandi mezzi di informazione, ma la Rete nazionale dei Comitati ‘Stop Data Center’ potrebbe trovare terreno fertile per far crescere una nuova e più determinata opposizione sociale alla costruzione di nuove infrastrutture digitali di questo tipo nel nostro Paese.

Un ruolo chiave potrebbero giocarlo le proteste che animano il dibattito pubblico attorno ai data center e all’intelligenza artificiale (AI) negli Stati Uniti, che da mesi tengono banco anche nel confronto politico relativo alle elezioni di medio termine (midterm), in corso oggi nei 50 Stati americani.

Sono oltre 300 le richieste di moratoria avanzate a livello locale negli Stati Uniti.

“Non siamo contrari all’innovazione tecnologica. Chiediamo però di fermare la proliferazione di infrastrutture caratterizzate da enormi consumi energetici, rilevanti fabbisogni idrici e trasformazioni territoriali, fino a quando non sarà definita una pianificazione complessiva che ne valuti il reale fabbisogno e la sostenibilità. Chiediamo alla Regione Lombardia di sostenere la moratoria nazionale e di farsene promotrice presso il Governo e il Parlamento”, ha dichiarato in rappresentanza della Rete Enrico Duranti, davanti alla commissione Territorio, Infrastrutture e Mobilità della Regione Lombardia.

L’intervento si è tenuto durante l’audizione sul progetto di legge 219 “Seconda legge di revisione normativa Ordinamentale 2026”, approvata dalla Giunta Fontana il 22 ottobre e contenente le nuove regole per i data center, che il prossimo 11 novembre sarà votato in commissione Affari istituzionali ed Enti locali e concluderà il suo iter il 24 novembre, con il voto finale in aula.

Un provvedimento normativo regionale della Regione Lombardia che interviene su diverse materie chiave per il territorio. In particolare, il testo introduce disposizioni specifiche per regolamentare la realizzazione e l’impatto dei centri elaborazione dati sul territorio, affrontando questioni legate al consumo idrico (misure per favorire il riciclo dell’acqua), all’approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili e alla localizzazione delle strutture.

I data center sono centrali per lo sviluppo digitale ed economico di ogni Paese, quindi non si tratta di chiederne lo smantellamento o il divieto di costruzione. La domanda che in molti iniziano ad avanzare è per una ferrea regolamentazione di questi impianti, per evitare gli effetti peggiori in termini ambientali, sociali e di consumo delle risorse strategiche (energia, acqua e suolo principalmente).

Lombardia e Milano capofila del boom dei data center in Italia

La Lombardia è stata scelta dalla Rete nazionale dei Comitati Stop data center perché è qui che troviamo circa il 45% degli impianti nazionali. Basti pensare che 414 MW di capacità sono destinati alla sola Milano, pari a quasi il 68% della potenza di calcolo italiana.

Milano concentra fibra ottica, punti di scambio Internet, reti elettriche ad alta e altissima tensione, domanda aziendale e accesso ai mercati europei, tutti fattori che spiegano la sua posizione simile, per ruolo, ai grandi hub europei come Francoforte, Londra, Amsterdam, Parigi e Dublino.

In Italia, complessivamente, ci sono oggi circa 260 data center attivi (262 a ottobre 2026), con una capacità IT installata oltre 600 MW alla fine del 2025. In termini di progetti in pipeline, il mercato nazionale potrebbe arrivare a 2–2,3 GW entro il 2031.

Dopo Milano c’è Roma, secondo polo nazionale, con circa 27–30 strutture e una domanda futura stimata in 217 MW entro il 2031. Seguono Torino e il Piemonte, con 11–12 impianti e una domanda stimata di 38 MW entro il 2031, ma altre aree stanno emergendo rapidamente come la Puglia, Napoli e la Campania, il Nord Adriatico, Bergamo e Padova.

Questa crescita di rilevanza a livello europeo del mercato italiano ha fatto anche aumentare le preoccupazioni dei comitati che si oppongono ad una proliferazione di infrastrutture digitali di questo tipo sui territori regionali.

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Perché sono preoccupati i Comitati territoriali e cosa chiedono

Come anticipato, questi comitati non sono contro i data center, ma ne chiedono una migliore e più efficace regolamentazione a partire da alcuni punti chiave.

Come ha spiegato Duranti in audizione, riprendendo le osservazioni giuridiche e tecniche raccolte da Terre Nostre – Coordinamento Nazionale per la Salute e per l’Ambiente e il Comitato Ciarlasco per la Tutela del Territorio, depositate in Consiglio regionale, da cui derivano delle vere e proprie proposte.

Si contestano ad esempio le modifiche alla legge regionale, soffermandosi innanzitutto sul rischio che sostanze inquinanti si diffondano nell’ambiente: “La proposta vieta il consumo d’acqua per il raffreddamento dei Data center, ma contemporaneamente consente deroghe, tra cui l’utilizzo di acque contaminate, trattandole soltanto dopo il loro impiego. Il trattamento successivo non può eliminare gli inquinanti eventualmente già dispersi”.

Si propone “una valutazione obbligatoria dei consumi complessivi e cumulativi, prevedendo che un insediamento non possa essere autorizzato quando non sia dimostrata la compatibilità con le risorse idriche disponibili”.

Contro il frazionamento “artificioso” delle opere in cantiere, la Rete suggerisce “una disposizione che imponga di valutare unitariamente gli interventi, gli ampliamenti e le opere funzionalmente connesse, anche quando presentati da soggetti differenti. Il territorio subisce l’impatto dell’intero insediamento, non quello delle singole pratiche amministrative”.

È stata inoltre chiesta “una verifica obbligatoria della sostenibilità energetica e della coerenza con la programmazione regionale e nazionale, considerando gli effetti cumulativi degli insediamenti”, anche per valutare la compatibilità degli interventi con gli obiettivi di efficienza energetica e decarbonizzazione.

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Informazione preventiva e maggiore coinvolgimento dei territori

Su tutto, infine, i Comitati chiedono “specifici obblighi di informazione preventiva e trasparenza”, perché “troppo spesso i cittadini scoprono i progetti quando i procedimenti sono già avanzati”.

Un esempio pratico è la mobilitazione contro il maxi Data Center destinato all’intelligenza artificiale previsto a Colleferro, a Sud di Roma. Qui il Presidio Civico Colleferro Valle del Sacco ha raccolto in poco più di un mese oltre 1.100 firme per chiedere maggiore trasparenza e partecipazione pubblica sulle scelte legate alla realizzazione dell’infrastruttura.

Coinvolgere i territori attraverso piani di comunicazione e di informazione in relazione alla realizzazione di data center potrebbe in molti casi mitigare preoccupazioni e proteste, favorendo confronti costruttivi per tutti. Troppo spesso le popolazioni non conoscono nel dettaglio né i vantaggi che queste infrastrutture offrono, in termini di crescita e posti di lavoro, né quelli che sono i potenziali rischi, spesso legati più a fake news che reali criticità.

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