Logomaker, affidarsi all’IA per il logo giusto e più efficace

Grazie all'intelligenza artificiale, “Logomaker” consente di creare loghi per qualsiasi settore in pochi semplici passaggi. Inserendo le proprie preferenze relative a marchio, slogan, categoria e design, l’IA del programma genera automaticamente migliaia di variazioni.

Bastano pochi semplici passaggi per ottenere un logo adatto alle nostre attività. Grazie all’intelligenza artificiale (IA), infatti, è possibile realizzare loghi su misura ed efficaci, con la giusta identità visiva per i progetti che proponiamo e la nostra stessa idea di impresa.

A gennaio 2020, Designs.ai, la piattaforma del gruppo Inmagine, con soluzioni all-in-one per la produzione di contenuti creativi, ha lanciato “Logomaker”, software per realizzare loghi e svilupparne l’identità visiva.

Tutorial “Logomaker”

Non solamente pensato per piccole e medie imprese, ma anche per le più grandi, “Logomaker” di Designs.ai “sta aprendo la strada a un approccio integrato ai contenuti generati con l’IA senza precedenti nel settore creativo”, ha affermato Warren Leow, CEO del progetto.

“In questo momento – ha aggiunto – molte aziende si affidano ancora a modelli storici come l’outsourcing di contenuti alle agenzie o l’assunzione di grandi team di progettazione interni. Logomaker mira a semplificare e automatizzare il processo di creazione di un brand”.

“Insieme agli altri programmi della nostra piattaforma, si presenta come soluzione ideale a problemi comuni a grandi e piccole realtà come costi generali elevati, cattiva comunicazione e design incompatibili con le linee guida aziendali“, ha spiegato Warren.

Il programma è uno degli strumenti principali nella suite di Designs.ai, al quale si aggiungono “Videomaker”, “Designmaker” e “Mockupmaker”.

Il “branding kit“

Chi usa “Logomaker” ha la possibilità di inserire le preferenze relative a marchio, slogan, categoria e design. L’IA del programma, invece, genera automaticamente migliaia di variazioni.

Una volta selezionate le proposte che si ritengono più adatte, gli utenti vengono indirizzati a un editor in cui possono modificare e personalizzare il proprio logo.

La piattaforma, infine, consente di generare automaticamente un “branding kit” con l’identità visiva del progetto, scaricabile tramite pacchetto premium.

Un vantaggio in più, che include le variazioni del logo, esempi di mockup, una descrizione del marchio e le linee guida.