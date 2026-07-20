L’offerta di Orange, Iliad e Bouygues per rilevare SFR al vaglio dell’antitrust francese. Ma ci vorranno 18 mesi  

L’analisi Antitrsut sull’offerta da 20,35 miliardi di euro da parte delle principali telco francesi Orange, Bouygues e Iliad, per rilevare e spartirsi SFR durerà non mendo di 18 mesi.

L’analisi Antitrsut sull’offerta da 20,35 miliardi di euro da parte delle principali telco francesi Orange, Bouygues e Iliad, per rilevare e spartirsi SFR durerà non mendo di 18 mesi.

Il consolidamento del mercato francese e il passaggio d a 4 a 3 operatori deve fare i conti con le istanze della concorrenza, che si prende i suoi tempi lunghi.

Da tempo la industry europea delle Tlc spinge per diminuire il numero di operatori nazionali, ma si è dovuta scontrare contro il muro eretto dalla Commissione Ue, che teme che una riduzione degli operatori da 4 a 3 possa sfociare in un aumento dei prezzi e in meno concorrenza.

La Commissione, sostengono le telco, dovrebbe adottare altri criteri non legati al fattore prezzi, ma agli investimenti.

L’autorità antitrust dell’UE ha confermato di aver accolto la richiesta di Iliad di deferire l’operazione, una delle più grandi nel settore delle telecomunicazioni in Europa degli ultimi anni, all’autorità francese, come anticipato da Reuters in esclusiva.

“La Commissione ha ritenuto che sussistessero le condizioni per un deferimento completo ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento UE sulle norme antitrust, e ha quindi deferito il caso alla Francia”, ha detto l’esecutivo UE in un comunicato.

Indagine prevista di durata di almeno 18 mesi

“La Commissione ritiene che l’Autorità garante della concorrenza sia l’organismo più indicato per analizzare l’operazione di Iliad”, ha reso noto l’autorità francese in un comunicato separato, sottolineando l’impatto dell’operazione sul mercato interno e la propria esperienza.

L’indagine dovrebbe durare almeno 18 mesi a causa della complessità dei casi e delle caratteristiche dei mercati coinvolti.

La Commissione aveva giurisdizione per esaminare il ruolo di Iliad nell’operazione poiché il fatturato della società supera la soglia UE. Orange e Bouygues non soddisfano tali criteri e sono automaticamente soggette alla revisione francese.

Lo smembramento di SFR ridurrebbe a tre il numero di operatori di telefonia mobile in Francia. I fornitori affermano di aver bisogno di queste dimensioni per competere meglio con i rivali e per avere maggiore margine di manovra negli investimenti.

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